Publicado por Alejandro Baños 10 de agosto, 2026

El número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, confirmó que no disputará el Masters 1000 de Cincinnati, antesala del US Open, debido a los problemas físicos que arrastra desde hace semanas. El torneo comienza este sábado.

"Me duele la rodilla derecha y, aunque hemos trabajado mucho con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para competir. Ahora me concentro en mi preparación para el US Open", dijo el tenista italiano, en declaraciones recogidas por AFP.

"Estoy impaciente por volver el año que viene [a Cincinnati] y ahora me centro en mi preparación para el US Open", agregó. La baja de Sinner fue confirmada por la propia organización del torneo a través de un comunicado.

Sinner, campeón del Masters 1000 de Cincinnati en 2024 tras derrotar en la final al estadounidense Frances Tiafoe en dos sets (7-6 y 6-2), se une a una lista de ausencias en la que también está Carlos Alcaraz.

El tenista español, número dos del mundo, no disputará el Masters 1000 de Cincinnati debido a que está centrado en recuperarse de una lesión en la muñeca que le mantiene apartado de las pistas desde el 14 de abril.

Mientras que todo apunta a que Sinner estará listo para disputar el US Open —cuyas eliminatorias comienzan el 30 de agosto—, la participación de Alcaraz en el último Grand Slam del año es toda una incógnita.

Sin Sinner ni Alcaraz, el cabeza de serie en el Masters 1000 de Cincinnati será el alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP. También asistirá el serbio Novak Djokovic.