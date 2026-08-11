Los Dodgers remontan y se imponen a los Reales en el debut de Skubal en casa

Publicado por Israel Duro 11 de agosto, 2026

"No hay nada como el hogar". La célebre frase de Dorothy en el Mago de Oz se hizo realidad para los Dodgers. Los vigentes campeones pusieron fin a un hilo de tres derrotas tras imponerse a Kansas City en el debut de su flamante fichaje Tarik Skubal en el Dodgers Stadium. Una victoria sufrida, en la que los angelinos tuvieron que sufrir para remontar un encuentro que comenzaron perdiendo.

Con Skubal firmando una discreta actuación, fue Max Muncy -homenajeado con la entrega de un muñeco con su figura- quién resultó decisivo para dar la vuelta al marcador. Los Dodgers pelearon duramente durante seis innings para recuperar la desventaja tras el bateo de Skubal en los primeros compases del encuentro.

Tuvo que ser Muncy el que consiguió el ansiado batazo dramático que el equipo necesitaba para remontar. Con las bases llenas y dos outs, Muncy consiguió conectar ante el relevista John Schreiber un doble de tres carreras hacia el jardín derecho que limpió las bases.

Además, llevó al plato a Tommy Edman, al venezolano Miguel Rojas y a Kyle Tucker, lo que provocó una explosión de euforia en las gradas y permitiendo a los angelinos ponerse por delante por 5-3.

Sin embargo, los de Kansas no se quedaron de brazos cruzados y respondieron con un jonron de dos carreras de Kyle Isbel que volvía a poner en aprietos a los locales. Éstos, no obstante, no se dejaron amilanar y, de la mano de Ohtani, que, con un sencillo al jardín central, se robó la segunda base .

Freddie Fredman, que sería nombrado hombre del partido, conectó ante Alex Lange, impulsando al astro japonés para volver a poner a los Dodgers por delante con una ventaja que defendieron hasta el final.

Schwarber, Sosa y Painter llevan a los Phillies a la victoria sobre los Cardinals

Los Phillies lograron su segunda victoria consecutiva y la séptima en los últimos diez partidos en un ajustado triunfo (6-5) ante los Cardinals de San Luis. Edmundo Sosa, que impulsó tres carreras y Kyle Schwarber quien alcanzó la base cuatro veces, se sumaron al lanzador diestro Andrew Painter para doblegar a su rival.

Painter mantuvo un juego sin hits hasta la sexta entrada, antes de quedarse sin fuerzas. Sin embargo, un doble del receptor panameño Iván Herrera con un out acabó con el intento de lograr un partido sin hits. El jardinero izquierdo Alec Burleson remató con un sencillo de dos carreras que hizo que Paintersaliera del campo tras 93 lanzamientos.

El encuentro vio como dos jugadores continuaron con sus rachas: por un lado, Schwarber, que lidera la Liga Nacional con 35 jonrones, conectó un sencillo y anotó en la quinta entrada. Además, bateó un doble que permitió a Garrett Stubbs llegar al home en la séptima para ampliar la ventaja y recibió dos bases por bolas.

Además, Jordan Walker amplió su racha de partidos con al menos un hit a 10. Es la cuarta ocasión en esta temporada en la que ha conseguido enlazar una racha así en 10 o más partidos.

Los Padres doblegan al líder Milwaukee por un ajustado 2-3

Los Padres de San Diego consiguieron doblegar a los líderes de la División Central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee por un ajustado 2-3. Jackson Merrill conectó un jonrón de dos carreras al centro del campo en la séptima entrada, mientras que Mason Miller sumó su 30.º salvamento —el mejor registro de la Liga Nacional—..

Los de San Diego tuvieron que remontar el 2-1 con el que se llegó a la séptima entrada. En ese momento, Ty France conectó un sencillo con un out y Merrill le siguió con su decimonoveno jonrón ante un cambio de velocidad de 83 mph del abridor Logan Henderson (6-2). Merrill suma ya nueve jonrones desde el parón del All-Star.

Además, San Diego ha ganado 13 de sus últimos 17 partidos con lo que Padres se mantiene a un solo partido del último puesto que da acceso a los playoffs de la Liga Nacional.

Los Rays mantienen su racha de victorias con una tormenta eléctrica en el 8vo

Cuando parecía que la racha de siete victorias consecutivas de los Rays se iba a ver truncada ante los Atléticos, una tormenta eléctrica de 8 carreras permitió a los de Tampa Bay prolongar su hilo vencedor.

Apenas duró la alegría del equipo de Sacramento unos minutos tras conseguir una ventaja de tres juegos en el séptimo inning (5-2). La respuesta de los Rays fue fulgurante, en forma de ocho carreras que les permitirían al final la victoria por 10-6. Todos los triunfos de la racha han sido como visitantes.

Los Rays (72-46) siguen invictos desde el cierre del mercado, el 3 de agosto, y ampliaron su ventaja como líderes de la División Este de la Liga Americana a seis juegos sobre los Yankees de NY.