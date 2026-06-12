Ancelotti debuta en un Mundial al mando de un Brasil que sueña con el "Hexa"

Publicado por AFP 12 de junio, 2026

Tras ganarlo todo en los clubes, Carlo Ancelotti comenzará este sábado su primera aventura como técnico en un Mundial. El afamado entrenador italiano espera guiar a Brasil hacia el esquivo hexacampeonato, que tendrá como primer escollo al diezmado Marruecos de Achraf Hakimi.

Carletto, único DT ganador de cinco Champions y campeón de las cinco principales ligas europeas, asumió hace un año como comandante de unos pentacampeones mundiales de ala caída y presionados por no levantar el máximo trofeo del fútbol desde 2002.

Pero el extimonel del Real Madrid los clasificó a la cita en Norteamérica pese a nunca haber contado con Neymar, visitante habitual de las enfermerías, y a haber cerrado las eliminatorias sudamericanas con el peor rendimiento de la Canarinha bajo el formato actual, instaurado para Francia 1998.

Como mediocampista, Carletto disputó dos mundiales con Italia, los de 1986 (cayó en octavos) y 1990 (tercer puesto). Y, paradojas de la vida, fue el asistente técnico de Arrigo Sacchi en 1994, cuando la Azzurra perdió la final en penales ante... Brasil y en Estados Unidos.

Despejar dudas

Ancelotti y su célebre liderazgo tranquilo, que parece haber conquistado a los futbolistas de la Seleção, saldrán a la carga en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la primera jornada del Grupo C. La zona la completan Haití y Escocia, que cierran la jornada sabatina en Boston.

Brasil, que no gana un título desde la Copa América 2019, comenzará su andadura en Norteamérica en el estadio que albergará la final el 19 de julio.

Para llegar al partido por la corona, sin embargo, deberá sobreponerse a las dudas que genera su fútbol irregular, a la inseguridad de su defensa (siete goles recibidos en los últimos cinco juegos) y a las bajas sensibles de los lesionados Rodrygo, Estêvão y Éder Militão.

También, por supuesto, a la incertidumbre alrededor de Neymar, la gran esperanza brasileña en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El goleador histórico del Scratch, con 79 goles, no actúa desde el 17 de mayo por una dolencia en la pantorrilla derecha. Su inclusión fue la gran sorpresa en la lista de convocados, pues no representa a su país desde octubre de 2023 debido a sus innumerables lesiones.

El deseo del 10, de 34 años, es que este sea su cuarto y último Mundial, pero la realidad es que todavía no se ha entrenado con sus compañeros y se da por segura su ausencia ante los Leones del Atlas.

Pesimismo en casa

La actualidad de estrellas planetarias que brillan en sus clubes, como Vinícius Jr y Raphinha, y la presencia de Ancelotti no han logrado convencer a los brasileños de que 2026 será el año en que llevarán de vuelta a casa el trofeo más codiciado.

Solo 35% de los compatriotas de Pelé cree que la selección va a ganar el "Hexa", frente a 56% que considera que habrá que esperar una vez más, según una encuesta de la firma Quaest divulgada el jueves.

Las cifras, no obstante, mejoraron frente a mayo, cuando apenas el 25% estimaba que alzarían la Copa del Mundo.