Leagues Cup: Lewandowski acerca al Chicago Fire a los octavos de final

Publicado por Alejandro Baños 10 de agosto, 2026

Los equipos de la Major League Soccer (MLS) están siendo, por lo general, superiores a los de la Liga MX en esta edición de la Leagues Cup. En la última jornada, el Chicago Fire se impuso con solvencia al Santos Laguna (3-1), logrando virtualmente la clasificación para los octavos de final.

La estrella del Chicago Fire, Robert Lewandowski, dejó su sello en el partido al anotar el tercer gol de su equipo. Recién aterrizado en la MLS procedente del FC Barcelona, el delantero polaco ya está dando muestras del nivel que atesora.

Antes de que Lewandowski anotase en los últimos compases del partido, el danés Philip Zinckernagel y el finlandés Rod Load ya habían materializado un gol cada uno. El argentino Ezequiel Bullaude fue el autor del único tanto del equipo mexicano.

Otro equipo estadounidense que prácticamente ha logrado su boleto para la siguiente ronda es el Austin FC. El equipo texano aplastó al Puebla FC (3-0) con un hat trick del delantero albanés Myrto Uzuni. Por parte de la MLS también lograron triunfos el Nashville SC, el San Diego FC y el Philadelphia Union, que derrotaron al Atlético de San Luis (4-1), al Club Tijuana (1-0) y al Club Necaxa (3-1), respectivamente.

De los partidos que se disputaron en esta última jornada solo se contabilizan dos victorias del bando mexicano: el Cruz Azul se deshizo del New York City (2-1) y el Club América superó al Portland Timbers (3-1).