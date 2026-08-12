El eclipse solar de hoy cruza el cielo: a qué hora se verá y qué estados tendrán la mejor vista

Publicado por Diane Hernández 12 de agosto, 2026

Un nuevo espectáculo astronómico tendrá lugar este miércoles 12 de agosto de 2026, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y provoque un eclipse solar total visible desde determinadas regiones del hemisferio norte.

La trayectoria de la totalidad —la zona donde la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar— atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona del noroeste de Portugal, según la NASA.

En Estados Unidos, sin embargo, el eclipse no será total. Algunas regiones podrán observar un eclipse parcial, principalmente Alaska y el norte y noreste del territorio continental. Desde esas zonas, la Luna parecerá retirar una pequeña porción del disco solar, creando el efecto de un “mordisco” sobre el Sol.

¿Dónde se verá el eclipse en Estados Unidos?

La NASA señala que el eclipse parcial podrá observarse desde partes del norte del país, desde Alaska hasta Carolina del Norte. La magnitud del fenómeno variará considerablemente dependiendo de la ubicación.

Alaska tendrá una de las mejores vistas. En Fairbanks, por ejemplo, aproximadamente 37% del disco solar quedará cubierto en el momento máximo. En Anchorage, la cobertura llegará al 28%, mientras que en Juneau será de alrededor del 17%.

En el noreste del país también será visible. Bangor, Maine, tendrá una cobertura máxima aproximada del 24% y Portland, Maine, del 19%.

Más al sur y al oeste, el fenómeno será mucho menos pronunciado: Boston tendrá alrededor de 16% de cobertura; Nueva York, 9%; Filadelfia, 7%; Washington D.C., 4%; y Detroit, apenas 3%, de acuerdo con las estimaciones publicadas por la NASA.

Horario del eclipse solar en algunas ciudades de EEUUVoz News / IA

¿Cómo se verá el eclipse desde Estados Unidos?

A diferencia de quienes estén en la franja de totalidad en Europa o Groenlandia, ningún observador en Estados Unidos experimentará la noche momentánea propia de un eclipse total.

En territorio estadounidense la Luna solamente ocultará una parte del Sol. La NASA describe el efecto visual como un pequeño “mordisco” en el disco solar, especialmente en las zonas más alejadas de la trayectoria de totalidad.

La diferencia será considerable entre distintas ciudades. Mientras que desde Fairbanks más de un tercio del Sol quedará oculto, desde Nueva York apenas será alrededor de una décima parte y desde Washington D.C. aproximadamente un 4%.

El eclipse comenzará durante la mañana en Alaska. En el norte de Estados Unidos continental se producirá principalmente alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde.

¿Qué es un eclipse solar y por qué ocurre?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta su sombra sobre nuestro planeta. Este fenómeno solo puede producirse durante la fase de Luna nueva.

La sombra de la Luna tiene dos regiones principales.

La umbra es la zona más oscura y estrecha. Los lugares alcanzados por ella experimentan un eclipse total, porque la Luna cubre completamente el Sol.

La penumbra, mucho más amplia, es la región donde la Luna solamente bloquea una parte del Sol. Es precisamente dentro de esta zona donde estarán las regiones de Estados Unidos que puedan observar el fenómeno este miércoles.

La NASA calcula que la sombra lunar que produce la totalidad sobre la superficie terrestre tiene alrededor de 300 millas (480 kilómetros) de ancho, lo que explica por qué un eclipse total solo puede contemplarse desde una franja relativamente estrecha del planeta.

¿Qué diferencia hay entre un eclipse total y uno parcial? Durante un eclipse total, la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de la umbra. Durante esos breves instantes pueden observarse fenómenos normalmente invisibles, como la corona solar.

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​En un eclipse parcial, el Sol, la Luna y la Tierra no están alineados de manera que el disco solar quede completamente oculto desde la posición del observador. Una parte del Sol permanece visible durante todo el fenómeno.

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​Eso es exactamente lo que ocurrirá en Estados Unidos este 12 de agosto: independientemente del porcentaje de cobertura, el Sol nunca quedará completamente tapado.

¿Cuánto durará el eclipse total?

En las regiones del mundo situadas dentro de la trayectoria de totalidad, la fase durante la cual el Sol quedará completamente oculto será relativamente breve.

Para la mayoría de los observadores dentro de esa franja, la totalidad durará menos de dos minutos. Cerca del centro de la trayectoria, en determinadas zonas de Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, podrá superar los dos minutos, aunque permanecerá por debajo de los dos minutos y medio, según la NASA.

Estados Unidos queda fuera de esa trayectoria.

Cómo ver el eclipse de manera segura

Este punto es especialmente importante en el país porque allí el eclipse será únicamente parcial.

La NASA advierte que nunca debe mirarse directamente al Sol durante un eclipse parcial sin protección ocular especializada. Las gafas de sol convencionales, independientemente de lo oscuras que sean, no proporcionan protección suficiente.

Para observarlo directamente deben utilizarse gafas para eclipses o visores solares diseñados específicamente para este propósito, que deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

También debe evitarse observar el Sol directamente mediante telescopios, cámaras o binoculares sin filtros solares diseñados para colocarse delante de esos dispositivos. La concentración de los rayos solares puede provocar lesiones oculares graves.

Una alternativa segura es recurrir a métodos indirectos, como un proyector estenopeico, que permite proyectar la imagen del Sol eclipsado sobre otra superficie sin mirarlo directamente.