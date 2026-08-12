Leagues Cup: Columbus se acerca a cuartos y Tigres pierde la oportunidad de asegurar el pase

Publicado por Israel Duro 12 de agosto, 2026

El Columbus Crew se colocó este martes en cabeza del grupo de la MLS en la Leagues Cup 2026 al vencer en la tanda de penales al decepcionante Pumas, mientras que Tigres dejó escapar la clasificación en su cancha ante Vancouver Whitecaps.

Tigres, que hubiera clasificado a cuartos de final con la victoria, empató 1-1 en el tiempo reglamentario y después se impuso en la tanda de penales por 5-4.

La escuadra mexicana se quedó con seis puntos, los mismos que el Juárez después de su derrota este martes 3-0 ante Real Salt Lake. También con seis unidades están América, León y Cruz Azul, a los que les falta un partido por disputar de la fase de grupos de este torneo conjunto entre la Liga MX y la MLS.

Los 36 equipos participantes, 18 por cada liga, están divididos en dos grupos y los cuatro mejores de cadad una avanzan a los cuartos de final.

Tigres tuvo la clasificación en la mano al adelantarse en el marcador ante el ya eliminado Whitecaps con un tanto del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre en un contragolpe en el minuto 19. Los Felinos tenían además el apoyo de su público del estadio Universitario, en Monterrey, en uno de los únicos cuatro partidos del certamen que se disputan en territorio mexicano.

Pero Vancouver, que no alineó a su estrella alemana Thomas Müller, arruinó la fiesta al empatar en el minuto 79 con un tanto del estadounidense Emmanuel Sabbi tras un tiro de esquina.

La frustración en las filas universitarias conllevó las expulsiones del volante Diego Laínez en el minuto 88 por protestar un posible penalti y del arquero Nahuel Guzmán en el 90+1' por un empujón al árbitro salvadoreño Iván Barton.

El portero suplente de Tigres, clave en los penales tras la expulsión de Nahuel Guzmán

El veterano portero argentino corrió hasta el centro del campo para reanudar el juego pero, antes de golpear la pelota, separó con el brazo al colegiado mundialista, que le mostró la tarjeta roja. Guzmán fue sustituido por el mexicano Carlos Felipe Rodríguez, que tuvo una actuación providencial en la tanda de penales.

Después de que Rodrigo Aguirre fallara un penal para Pumas, Rodríguez atajó el de otro uruguayo, Mathias Laborda, en el quinto lanzamiento de Vancouver. El mexicano detuvo otro del canadiense Ralph Priso y el joven Rayan Elloumi acabó condenando a Vancouver al enviar fuera el último tiro.

Keylor Navas anota un penalti sin premio para Pumas, que se despide sin una victoria

En el grupo de la MLS, Columbus se colocó en cabeza al vencer 3-2 en penales (1-1 en tiempo reglamentario) a Pumas, que se despidió de este torneo anual sin conocer la victoria. El estadounidense Tarun Karumanchi avanzó a los locales en el minuto 9 con un cabezazo a la salida un tiro de esquina. El colombiano Álvaro Angulo colocó el empate en el minuto 45 con un potente remate en el área.

Justo antes de la tanda de penales, Angulo fue reemplazado por lesión, encendiendo las alarmas en un equipo que ya perdió durante el torneo al mexicano Sebastián Córdova por una rotura de ligamento en la rodilla izquierda.

El veterano arquero costarricense Keylor Navas tomó la responsabilidad en la tanda para Pumas y convirtió la primera pena máxima. En cambio, el mexicano Rodrigo López y el brasileño Nathan Silva erraron lanzamientos para los Pumas, que completaron una triste participación tras sus derrotas ante Charlotte por 3-0 y FC Cincinnati por 2-0.

Columbus, por su parte, suma ocho unidades y encabeza la tabla del grupo de la MLS a falta de los partidos del miércoles y jueves para el cierre de la primera fase. En la segunda plaza se situó Real Salt Lake, con siete puntos, con su goleada a Juárez.

Austin, FC Dallas, Los Angeles FC y el Chicago Fire dependen de sí mismos

Únicamente cuatro equipos pueden darles caza: Austin, FC Dallas, Los Angeles FC y el Chicago Fire de Robert Lewandowski, todos ellos con seis puntos y un juego por disputar.

En los otros duelos del martes, el Minnesota United venció al Atlante por 3-1 con un doblete del argentino Joaquín Pereyra y el Pachuca 1-0 a Charlotte FC con un tanto del mexicano Alan Bautista en el 90+1'.

El miércoles será el turno del Inter Miami, que recibirá al León con tres puntos y pocas opciones de clasificación. Lionel Messi será baja por segundo juego seguido tras viajar a Argentina por el fallecimiento de su padre el sábado.