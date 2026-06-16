La Corte Suprema de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por gestionar el respaldo de Estados Unidos ante la persecución judicial a su padre

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de junio, 2026

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil votó este martes a favor de condenar al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, bajo acusaciones de haber promovido la intervención de autoridades de los Estados Unidos en los procesos judiciales que enfrenta su familia.

La resolución, adoptada de manera unánime por los cuatro magistrados que componen el panel judicial, señala al dirigente conservador por buscar apoyo externo frente al juicio que concluyó en la inhabilitación y sentencia de su progenitor el año pasado.

El dictamen se dio a conocer durante la jornada del 16 de junio, determinando que las gestiones diplomáticas del legislador constituyeron una intromisión indebida. La pena podría oscilar entre uno y cuatro años de prisión.

Exilio en Washington y contramedidas norteamericanas

Eduardo Bolsonaro, de 41 años, se había establecido en la capital estadounidense a finales de febrero de 2025. El parlamentario justificó su salida de Brasil ante la inminencia de una orden de arraigo judicial que pretendía despojarlo de sus derechos de libre tránsito dentro del escenario político local.

Durante su estancia en territorio norteamericano, el dirigente estrechó lazos con la administración del presidente Donald Trump, exponiendo lo que amplios sectores de la oposición consideran una politización del aparato de justicia bajo el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Como respuesta institucional a estas denuncias, la Casa Blanca implementó penalizaciones contra los togados brasileños y aplicó aranceles a las importaciones del país sudamericano, argumentando que los procesos contra la oposición conservadora carecían de las debidas garantías fundamentales.

Continuidad de la presión contra el liderazgo conservador

La Fiscalía General del Estado argumentó que las solicitudes de Eduardo Bolsonaro buscaban forzar una rectificación del tribunal mediante coacción económica y política externa.

Este nuevo dictamen penal se suma a la sentencia dictada el pasado septiembre contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a una pena de 27 años de cárcel bajo acusaciones de conspiración.

Por su parte, el hermano del acusado y actual candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, no compareció a las audiencias del proceso, debiendo ser representado de forma técnica por la Defensoría Pública de la nación. El caso permanece abierto ante las posibles repercusiones diplomáticas en las relaciones hemisféricas.

Esta es una historia en desarrollo.