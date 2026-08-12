Demasiado ajustado para dar un ganador: la socialista Francesca Hong se ve sorprendida por el ejecutivo David Crowley en una elección cerrada

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de agosto, 2026

La socialista Francesca Hong, miembro de los Socialistas Democráticos de América, quedó envuelta en una contienda mucho más ajustada de lo previsto frente al ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, en las primarias demócratas para la gobernación de Wisconsin.

Con el 91% de los votos escrutados, Crowley se ubica al frente con 295.052 votos (40,0%), apenas por delante de Hong, con 292.206 votos (39,6%), según estimaciones de la agencia AP. Muy por detrás quedaron Kelda Roys (7,6%), Joel Brennan (4,7%), Sara Rodríguez (4,0%), Mandela Barnes (3,8%) y Missy Hughes (0,4%).

Hong, una representante estatal de 37 años y cantinera de medio tiempo que en su momento levantó controversia tras pedir la cancelación del Día de Acción de Gracias, llegaba a la jornada como favorita según las encuestas y con el respaldo del ala más izquierdista del Partido Demócrata.

Su plataforma, una de las más radicales del país, incluye la legalización de la marihuana para financiar internet de banda ancha, un banco de desarrollo estatal, cuidado infantil subsidiado, supermercados administrados por el gobierno (emulando la propuesta de Mamdani en Nueva York), la eliminación de la deuda universitaria, Medicare para Todos, una semana laboral de 32 horas sin recorte salarial, la abolición de la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la reducción de las prisiones y la policía.

Crowley, de 40 años, recibió un espaldarazo de último momento del gobernador saliente, Tony Evers, quien decidió no buscar un tercer mandato. El resultado ajustado llega tras una carrera especialmente caótica dentro del Partido Demócrata, ya que la vicegobernadora Sara Rodríguez abandonó su candidatura el 17 de julio en medio de dudas sobre el manejo financiero de su campaña. Antes de ese suceso, Crowley se había retirado el 8 de julio para respaldarla, pero luego reingresó el 18 de julio con el apoyo de Evers; y el exvicegobernador Mandela Barnes se bajó de la contienda el 30 de julio.

El resultado en Wisconsin se da apenas una semana después de que el izquierdista Abdul El-Sayed derrotara por un estrecho margen a la representante Haley Stevens en las primarias demócratas al Senado en Michigan, otra señal del avance de las posturas más radicales dentro del partido. Sin embargo, los márgenes ajustados en ambos estados sugieren que buena parte del electorado demócrata sigue apostando por un perfil más centrista de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

La ganadora de esta contienda se medirá con el congresista republicano Tom Tiffany, en un estado que en 2024 arrojó el resultado presidencial más ajustado del país.

Esta es una nota en desarrollo. La información se actualizará a medida que avance el conteo de votos.