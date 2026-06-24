Cristiano Ronaldo consigue su récord: primer jugador en marcar en seis mundiales

Montaje de Ronaldo en cada uno de los seis mundiales en que ha participadoAFP

Publicado por Israel Duro 24 de junio, 2026

Cristiano Ronaldo consiguió librarse un poco de la alargada sombra de Leo Messi al establecer su propio récord en los mundiales. Con su doblete ante Uzbekistán, el astro portugués se convirtió en el primer jugador en conseguir anotar en seis ediciones.

Ronaldo era el foco de todos los objetivos en el partido, a priori cómodo, que le enfrentaba al débil combinado dirigido por la leyenda Fabio Cannavaro. Tras su flojo debut y las críticas y polémicas suscitadas por su influencia en la selección portuguesa, cada mínimo detalle en torno a su figura iba a ser mirado con lupa.

Pero tanto él como sus compañeros pronto disiparon las habladurías. El resto de la selección seguía buscándolo como jugador de referencia, y el astro demostró que no se le ha olvidado jugar al fútbol... ni golear.

Doblete y lección de liderazgo y juego en equipo

El primero de sus tantos fue un remate a bocajarro tras un servicio desde la banda en el que se adelantó a los defensas y al meta. El segundo, una oda al trabajo colectivo en un contraataque llevado por Bernardo Silva y finalizado como en sus mejores tiempos por la estrella lusa tras dar una lección de desmarque y lectura del juego.

A pesar de que sus 10 tantos aún están lejos -por no decir prácticamente inalcanzables- de los 18 goles de Messi (que, además puede seguir anotando en la presente edición), incluso de los 16 de Miroslav Klose y Kylian Mbappe, Ronaldo se llevará de esta edición un récord único: es el único jugador capaz de marcar en seis ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.