Controversia mundial por la “Ley Vinicius-Prestianni”: Jude Bellingham se lleva la mano a la boca durante un intercambio con Ayew, pero no recibe roja como Almirón. ¿Hay explicación?

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de junio, 2026

Durante el empate entre Inglaterra y Ghana a cero goles, además de un posible penal no cobrado a la selección africana en el segundo tiempo en un momento cumbre del cotejo, hubo una acción que, tras el pitido final, recorrió levantó polémica e intensas discusiones en todo el mundo, especialmente gracias a la rápidas de los tabloides británicos y las redes sociales: Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y emblema de la selección inglesa, mantuvo una conversación con el capitán ghanés, Jordan Ayew, y, durante el hecho, llevó directamente su mano a la boca.

Si bien la práctica de taparse la boca ha sido común entre futbolistas durante décadas —una acción que busca protegerse de los muy eficientes lectores de labios—, ahora este gesto puede ser sancionado con tarjeta roja gracias a una controversial nueva regla que la FIFA está aplicando en este Copa del Mundo 2026.

Contexto: meses antes del torneo, durante un encuentro de Champions entre el Benfica de Portugal y el Real Madrid español, un jugador argentino, Gianluca Prestianni, tuvo una discusión con la estrella brasileña Vinicius Jr. en un altercado picante entre ambos equipos. Durante el conflicto, Prestianni se llevó una mano a la boca y se dirigió al extremo brasileño, que no dudó en acusar al Argentina de cometer un acto racista. La situación nunca pudo esclarecerse realmente porque el futbolista argentino tenía la boca tapada. Prestianni no negó que insultó al brasileño, pero desmintió que dijera un insulto racista. No importó mucho, el argentino igual fue sancionado y la denuncia de Vinicius valió para la creación de la nueva regla de la FIFA, más conocida como “Ley Vinicius-Prestianni”.

Ahora, en el caso puntual de la Copa del Mundo, el propio presidente de la FIFA Gianni Infantino había aclarado con mucha anticipación que este tipo de gestos iban a recibir sanción ejemplar de tarjeta roja, instando a los protagonistas a no taparse la boca durante los partidos cuando se dirijan a rivales.

Fue exactamente lo que hizo Bellingham, pero no recibió ningún castigo, aviso o un llamado del VAR. Algunos tabloides británicos reseñaron el hecho como un riesgo tomado por el jugador inglés, que finalmente se salvó de una expulsión, especialmente luego de que otro jugador fuera sancionado por el mismo gesto durante esta Copa del Mundo: el paraguayo Miguel Almirón.

Durante el intenso partido Paraguay 1-0 Turquía, un encuentro de vida o muerte para ambos seleccionados que habían caído en el debut, una escaramuza sobre el final del primer desembocó en una trifulca entre paraguayos y turcos. En un par de segundo, el rumbo del partido cambió: Almirón, volante paraguayo que milita en la MLS, se dirigió por un segundo al lateral turco Mert Müldür, quien al precargar el gesto salió disparado con el principal a acusar a Almirón por hacer el gesto.

El VAR intervino rápidamente y le avisó al principal salvadoreño Iván Barton sobre la situación. El árbitro sacó la roja a Almirón, quien solo atizó gestos de incredulidad en el momento.

La roja a Almirón provocó un fuerte debate en redes sociales y medios de comunicación. Muchos señalaron al jugador paraguayo de imprudente, pues se sabía que una acción así podría desembocar en una roja. Otros, en cambio, argumentaron que Müldür se aprovechó de la nueva regla y se avivó para hacer expulsar a Almirón. Hasta ahora no hay claridad sobre lo que dijo Almirón ni tampoco sobre la declaración del futbolista turco ante las autoridades, pero la prensa paraguaya reseñó que Almirón pidió saber qué dijo su compañero de profesión, aclarando que él no faltó el respeto a su adversario.

De hecho, el periodista Dale Johnson, de la BBC, explica que la no sanción a Bellingham se debe a que el jugador inglés estaba manteniendo una presunta conversación amistosa con Ayew, lo cual está permitido en el reglamento. Pero el mismo Johnson aclara: “Sin embargo, existen dudas sobre la fiabilidad de este cambio en la normativa. Existe la posibilidad de que un jugador pueda utilizarlo para provocar la expulsión de un rival en una situación como esta”.

Esta confusión ya había llevado a muchos a cuestionar la nueva polémica regla de la FIFA, que puede usarse en contextos de mucha interpretación, subjetividad y, por qué no, injusticia.

En Paraguay, particularmente, los aficionados y la prensa se sienten especialmente perjudicados, denunciando un trato desigual y doble estándar en el reglamento. Incluso, un periodista, Jorge ‘Chipi’ Vera, sufrió una sanción de la FIFA, perdiendo su acreditación por explotar contra el arbitraje, tachar de corrupta a la organización y desacreditar las nuevas normas que provocaron un perjuicio contra el seleccionado paraguayo.

Ahora, la nueva polémica sobre Bellingham no hace otra cosa que avivar las llamas, las críticas y las denuncias de doble rasero de un torneo que ya pasó a la historia del deporte.