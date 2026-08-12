La UE activa una ayuda de emergencia para Colombia por 2 millones de euros

Publicado por Diane Hernández 12 de agosto, 2026

La Unión Europea (UE) ha desbloqueado dos millones de euros para ayudar a Colombia, que sigue buscando supervivientes entre los escombros tras el terremoto del lunes, anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia en todo lo posible. Estamos poniendo 2 millones de euros a disposición, para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas", escribió en la red X la dirigente europea.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana del lunes varias ciudades de la región cafetera y del Pacífico en el país sudamericano. En Pereira y Cali, edificios enteros quedaron reducidos a escombros. El balance de muertos es actualmente de 216.

El mismo lunes, Bruselas anunció la movilización de su servicio satelital Copernicus para apoyar las tareas de rescate.