Victor Wembanyama deja de ser el jugador más alto de la NBA: Jamarion Sharp lo supera con 2,26 metros

Publicado por Diane Hernández 10 de agosto, 2026

Victor Wembanyama ya no ostenta en solitario la condición de jugador más alto de la NBA. Jamarion Sharp, un pívot estadounidense de 24 años y 2,26 metros (7 pies y 5 pulgadas), acordó un contrato dual con Los Angeles Clippers, lo que lo coloca por encima de la estrella francesa de los San Antonio Spurs en la lista de jugadores activos de mayor estatura.

La información sobre el acuerdo fue reportada por Bleacher Report y USA Today. Bajo un contrato dual —two-way contract—, Sharp podrá alternar entre la plantilla de los Clippers en la NBA y su filial en la G League, los San Diego Clippers.

La base oficial de la NBA G League registra a Sharp con una estatura de 7 pies y 5 pulgadas (2,26 metros) y un peso de 235 libras.

Ese registro lo coloca por encima de Victor Wembanyama, quien figura oficialmente en la NBA con 7 pies y 4 pulgadas (2,24 metros).

Dos centímetros por encima de Wembanyama La diferencia es pequeña, pero suficiente para cambiar el primer puesto.

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​Wembanyama, de 22 años, ha destacado desde su llegada a Estados Unidos no solo por su talento, sino también por una combinación extraordinaria de altura, envergadura y movilidad.

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​La NBA actualmente lo registra con 2,24 metros, aunque cuando llegó a San Antonio en 2023 fue medido oficialmente sin zapatos en 7 pies y 3,5 pulgadas.

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​Sharp, por su parte, aparece en los registros oficiales de la G League con 7 pies y 5 pulgadas, dos centímetros más que la medida actualmente publicada para Wembanyama.

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​El nuevo jugador de los Clippers también supera a otros de los gigantes de la competición. Zach Edey, pívot de los Memphis Grizzlies, fue listado por la NBA con 7 pies y 4 pulgadas durante el Draft de 2024.

De especialista defensivo universitario a buscar una oportunidad en la NBA

La altura de Sharp no es nueva en el baloncesto estadounidense. Western Kentucky University, donde disputó dos temporadas, también lo registraba con 7 pies y 5 pulgadas y 235 libras.

Durante su etapa con Western Kentucky desarrolló especialmente su capacidad como protector del aro.

En la temporada 2021-22 encabezó todo el baloncesto universitario estadounidense con 4,62 tapones por partido, terminó con 148 bloqueos y fue elegido Jugador Defensivo del Año de Conference USA.

Un año más tarde volvió a liderar a nivel nacional con 131 tapones y un promedio de 4,1 por encuentro, además de registrar 7,4 puntos y 7,7 rebotes por partido. También rompió el récord histórico de Western Kentucky de tapones acumulados por un jugador.

Posteriormente se transfirió a Ole Miss para la temporada 2023-24. Allí disputó 31 partidos, 15 como titular, y promedió 3,3 puntos, 4,1 rebotes y 2,4 tapones en 15,8 minutos por encuentro. Sus 75 bloqueos fueron la mejor cifra del equipo y de la Southeastern Conference (SEC), según la universidad.