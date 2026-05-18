Sorpresa mundial: Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial 2026 tras lesiones, controversias y una recuperación casi milagrosa

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de mayo, 2026

Pocas convocatorias en la historia del fútbol se habían esperado con tanta tensión como la de la Selección de Brasil para el Mundial de Fútbol 2026. Este lunes 18 de mayo, en una ceremonia montada en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro, el multicampeón Carlo Ancelotti estaba notablemente aburrido, esperando el momento para subirse al escenario y abrir la carpeta azul que guardaba el secreto mejor protegido del fútbol brasileño: los 26 elegidos para buscar la sexta estrella en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien la mayoría de los nombres de la lista eran evidentes y estaban casi confirmados, un hombre generaba la mayor expectativa dentro y fuera de Brasil: Neymar Jr.

En el pasado, muchos afirmaron que el astro brasileño, quien viste hoy la camiseta del club de sus amores, el Santos, estaba "acabado" por sus constantes problemas físicos, "descartado" por Carlo Ancelotti para el Mundial y que su carrera internacional con Brasil estaba finiquitada. Sin embargo, tras más de un año de cirugías, fisioterapia constante, trabajo físico importante y, lo más fundamental, el ritmo futbolístico ganado, Neymar completó una recuperación que muchos analistas y expertos tildaron de "milagrosa", sembrando una semilla de duda dentro del staff técnico brasileño y la cabeza del propio Ancelotti, un hombre que ha ganado prácticamente todo en su carrera, que tiene el don del manejo de grupo y que, por supuesto, conoce a la perfección las implicaciones de dejar fuera del Mundial a un ídolo. Este lunes, con su seriedad característica, el propio Ancelotti finalmente dio la lista oficial de convocados de la Selección de Brasil para el Mundial y, para alegría y sorpresa de millones, Neymar está dentro de los 26 jugadores elegidos por el técnico italiano. Esta es la lista completa e historia detrás de la convocatoria de Neymar a su cuarta y, probablemente, última Copa del Mundo.

Un calvario hasta el Mundial

El camino de Neymar hasta esta convocatoria empezó el 17 de octubre de 2023, en un partido por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Fue operado pocos días después y quedó fuera de las canchas durante prácticamente todo 2024. Desde aquella noche, hasta este lunes, no había vuelto a vestir la camiseta de la selección brasileña. ¿Su último partido en un Mundial? En aquella eliminación en cuartos de final contra Croacia en Qatar 2022, cuando marcó el 1-0 parcial con un golazo en el tiempo extra. Brasil no aguantó el resultado y cayó en penales ante los croatas.

Su intento de regreso con el Al-Hilal de Arabia Saudita, en noviembre de 2024, terminó a los 30 minutos del partido frente al Esteghlal por la Champions League asiática. El diez se retiró con un desgarro en el tendón de la corva que le costó entre cuatro y seis semanas de baja. En total, durante toda su etapa saudí apenas disputó siete partidos, una cifra mínima para una inversión cercana a los 100 millones de euros. A inicios de 2025, sin lugar en los planes del club árabe, Neymar tomó una decisión fundamental: volver al Santos, el equipo donde se formó. El acuerdo inicial era apenas por seis meses, pero Neymar, que empezó flojo, terminó siendo decisivo para su equipo: con cinco goles en la recta final del Brasileirão 2025, salvó al Peixe del descenso a la Serie B y renovó hasta finales de 2026.

El precio físico de aquella resurrección del Santos, que estuvo cerca de irse al descenso, para Neymar fue altísimo. El 26 de noviembre de 2025, Santos confirmó una nueva lesión de menisco en la rodilla izquierda, la cuarta dolencia diferente que sufría Neymar en lo que iba del año. Quedó descartado para el cierre del campeonato y, tras asegurar la permanencia del club, ingresó al quirófano el 22 de diciembre de 2025 tras jugar varios partidos en prácticamente una rodilla. Fue una artroscopia en Belo Horizonte realizada por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, lo que salvó a Neymar, al que le dieron un mes estimado de baja. Reapareció en febrero de 2026 frente al Velo Clube por el campeonato Paulista, ingresando en el segundo tiempo de una victoria por 6-0. En marzo, durante la fecha FIFA y sin anunciarlo públicamente, se sometió a un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas; la noticia salió a la luz solo cuando su entrenador en Santos, Cuca, lo mencionó en rueda de prensa. Para abril ya tenía continuidad y, al cierre de la temporada previa al Mundial, sus números con el Santos en la campaña 2025/26 eran de 15 partidos disputados, 6 goles, 4 asistencias y 1.265 minutos en cancha repartidos entre Brasileirão, Copa Sudamericana, Copa do Brasil y Campeonato Paulista.

A todo eso se sumaron los frentes extradeportivos. En los meses previos a la convocatoria, Neymar protagonizó un conflicto público con su compañero de Santos, Robinho Junior, y dejó declaraciones hacia una colegiada que fueron señaladas como sexistas. Buena parte del periodismo brasileño daba por descartada su inclusión en la lista final. Ancelotti, desde su llegada al banquillo en mayo de 2025, había mantenido una postura invariable: solo convocaría jugadores al cien por ciento de sus condiciones físicas, una declaración que parecía cerrarle la puerta al "10". Neymar respondió por la vía mediática, enviándole mensajes a Ancelotti poniéndose a disposición mientras, al mismo tiempo, trabajaba físicamente para intentar ganar ritmo.

La primera señal concreta llegó la semana pasada, cuando el italiano lo incluyó en la prelista de 55 jugadores enviada a la FIFA. Su asistente y propio hijo, Davide Ancelotti, lo explicó así a la prensa italiana: "Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando". Era todo lo que Neymar necesitaba escuchar, quien siguió jugando con Santos y, a pesar de un último calamitoso partido ante Coritiba, donde protagonizó una acción surrealista de una sustitución mal hecha, logró una ansiada convocatoria.

No obstante, la convocatoria es una cosa y jugar es otra. Ancelotti hoy se lo ha vuelto a dejar claro: “Neymar mejoró su condición física. Pensamos que será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá el mismo rol y la misma obligación que los otros 25. Puede jugar, no jugar, estar en el banquillo, entrar…”.

La lista completa de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinícius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar Jr. (Santos).

A los 34 años, Neymar afronta su cuarto Mundial tras haber disputado Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Es el máximo goleador histórico de la Canarinha, por delante de Pelé. El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo mes.