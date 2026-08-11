La NBA presenta un arranque de temporada repleto de espectáculo y rivalidad

Publicado por Alejandro Baños 11 de agosto, 2026

La National Basketball Association (NBA) dio a conocer la jornada inaugural de su 81ª temporada, con una serie de enfrentamientos repletos de espectáculo y rivalidad. La temporada regular comenzará el 20 de octubre.

A través de un comunicado, la NBA informó de que los Philadelphia 76ers, con un roster renovado con las incorporaciones de LeBron James y Jaylen Brown, medirán fuerzas frente a los New York Knicks, vigentes campeones, en el Madison Square Garden.

Ese mismo día, los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder se verán las caras. La franquicia liderada por el francés Victor Wembanyama y el plantel comandado por el canadiense Shai Gilgeous-Alexander reeditarán la Final de la Conferencia Oeste de la pasada campaña, serie en la que los texanos se impusieron.

El partido que dará el pistoletazo de salida será el que enfrente a los Boston Celtics y a los Detroit Pistons. La franquicia más laureada de la historia de la NBA, que ha perdido importantes activos durante la última ventana de traspasos, buscará comenzar con buen pie frente a los de Michigan, que terminaron en primera posición de la Conferencia Este la pasada temporada regular.

Al día siguiente los aficionados podrán disfrutar de otros dos partidos estelares: dirigidos por Anthony Edwards sobre la cancha, los Minnesota Timberwolves jugarán frente a unos Miami Heat que se han reforzado con el griego Giannis Antetokounmpo, mientras que los Golden State Warriors y los Los Angeles Lakers lucharán cara a cara en un duelo que estará protagonizado por Stephen Curry y Luka Doncic.