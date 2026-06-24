Colombia muestra su mejor cara ante el Congo y clasifica a los 16vos del Mundial gracias a un solitario tanto de Daniel Muñoz

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de junio, 2026

Colombia aseguró este martes su clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con su victoria por 1-0 contra la República Democrática del Congo, en la segunda fecha del Grupo K en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El lateral derecho Daniel Muñoz, a los 76 minutos, anotó su segundo gol en la Copa del Mundo y quinto con la selección, que se medirá ante Portugal en Miami el sábado solo para definir su posición dentro de la llave que lidera con seis puntos.

Como lo hizo contra Uzbekistán en el estadio Azteca la semana pasada, el defensor del Crystal Palace fue la llave que abrió la dura defensa a la que se enfrentaron los cafeteros.

El arquero congoleño Lionel Mpasi había sido el héroe de los leopardos hasta que Muñoz anotó tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero y una gran pantalla del delantero Jhon Córdoba, ambos ingresados desde el banquillo en la segunda mitad.

La RD Congo se quedó con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán, que fue goleado el martes por la Portugal de Cristiano Ronaldo.

A pesar del ajustado resultado, la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo dio una exhibición de fútbol, sometiendo al Congo durante la mayor parte del compromiso con un juego funcional, rápido y de consistencia ofensiva hasta ahora pocas veces vista en este torneo.

Con Luis Díaz, Arias, Puerta y James móviles, precisos y metidos en el juego, Colombia no paró de generar circuitos ofensivos con fluidez, creando un montón de oportunidades de gol únicamente contrariadas por la enorme exhibición del golero congoleño Mpasi, que cerró la jornada ocho atajadas, varias de mérito.

A pesar del buen volumen de juego, Colombia tuvo que tirar del banquillo para agitar el partido y poder ganar un encuentro durísimo donde mostró al mundo cómo mover un bloque bajo ordenado y físico. Ante este mismo rival, la Portugal de Cristiano Ronaldo, Neves, Vitinha y compañía no pudo pasar del empate. Ahora, los colombianos tendrán que, al menos, sacarle un punto a los lusitanos para llevarse el primer lugar de su grupo.

Con información de AFP