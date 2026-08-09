Leagues Cup: un Inter Miami sin Messi se mete en serios problemas tras caer frente a Monterrey

Minuto de silencio en memoria de Jorge Messi durante el encuentro entre el Inter Miami y el Monterrey AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de agosto, 2026

Nueva jornada de la Leagues Cup 2026. El Inter Miami, uno de los equipos que partían como favoritos al título, cayó derrotado frente al Monterrey (2-1) y sus aspiraciones de volver a conquistar el torneo quedaron prácticamente truncadas.

El equipo de Florida, que se hizo con el título de la Leagues Cup en 2023 y terminó subcampeón el año pasado, no pudo contar con su estrella, Lionel Messi, debido a la muerte de su padre.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio como señal de respeto hacia Jorge Messi, figura clave en la trayectoria del futbolista argentino.

El centrocampista argentino Rodrigo De Paul, íntimo amigo de Messi, adelantó al Inter Miami en el minuto 32. La alegría duró apenas unos instantes, ya que el delantero belga Hugo Cuypers igualó el marcador en el minuto 47. El delantero uruguayo Diego Rossi culminó la remontada en el minuto 90.

El resto de la jornada dejó la victoria de León frente al Orlando City (2-1), equipo del delantero francés Antoine Griezmann, y el triunfo del FC Dallas sobre el Guadalajara por la mínima (1-0).

Por otro lado, el LAFC se impuso al Toluca (1-0), mientras que el Real Salt Lake deshizo en pedazos a al Atlante (4-0).