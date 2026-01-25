Cómo la industria farmacéutica y los medios ocultan la oscura verdad sobre los anticonceptivos

Publicado por Carlos Dominguez 25 de enero, 2026

El podcaster conservador Matt Walsh afirmó en un episodio de The Matt Walsh Show que las grandes farmacéuticas han promocionado los anticonceptivos hormonales minimizando u ocultando los graves efectos secundarios asociados a su uso prolongado.

Durante el episodio, Walsh relató la historia de Cora Vides, una estudiante de 18 años de la escuela secundaria Laguna Blanca, en Santa Bárbara, quien en 2021 invitó a una amiga a su casa el día de San Valentín. Después de decirle que era bisexual, le pidió que cerrara los ojos, supuestamente para enseñarle una nueva técnica de meditación. Tras contar hasta tres, Cora apuñaló a su amiga en el cuello.

Según contó Walsh, la víctima logró escapar, aunque estuvo a punto de desangrarse en el hospital. Tenía un pulmón colapsado y necesitó una operación para reconstruirle la laringe. En ningún momento supo por qué su amiga había intentado matarla. De acuerdo con el podcaster, lo único que la víctima sabía era que su amiga había entrado en una especie de estado disociativo y la había atacado violentamente.

En el juicio, Cora fue declarada culpable de intento de asesinato en primer grado, pero el jurado determinó que padecía un trastorno mental en el momento del ataque. Al emitir su veredicto, el jurado también tuvo en cuenta que Cora se identificaba como "no binaria" y sus diagnósticos previos de trastornos mentales.

La píldora, un factor determinante

De acuerdo con Walsh, la prueba más importante se refería a una píldora anticonceptiva hormonal que la joven había estado tomando. Según su relato, este medicamento habría desencadenado cambios significativos en su estado de ánimo y en su estabilidad emocional, hasta el punto de influir en su comportamiento durante los días previos al incidente.

Según informó The Santa Barbara Independent, el abogado defensor Robert Sanger "afirmó que un nuevo anticonceptivo que Cora Vides estaba tomando también era conocido por causar 'efectos secundarios significativos', incluida la depresión. La hermana mayor de Cora, Maya, declaró que un mes antes del apuñalamiento, Cora le dijo que se estaba autolesionando. Maya respondió que ella también había lidiado con la autolesión y le sugirió a Cora probar el mismo anticonceptivo oral que a ella le habían recetado y que le había ayudado a equilibrar sus hormonas. Cora lo hizo, pero se quejó ante sus amigos de que las pastillas la hacían sentir aún más 'extraña'".

Por otra parte, el doctor Brandon Yakush, psicólogo forense designado por la corte en el momento del juicio, afirmó que la nueva medicación anticonceptiva "fue un factor importante en el empeoramiento de su depresión durante ese período", pero añadió que no existe literatura que respalde casos de disociación inducida por anticonceptivos.

La píldora afecta la memoria y el procesamiento emocional

Durante generaciones, las mujeres que toman estos medicamentos han informado de efectos secundarios psiquiátricos. Pero, según Matt Walsh, la naturaleza específica de esos efectos secundarios, más allá de los cambios de humor y la depresión, no han sido suficientemente discutidos en el ámbito público.

El podcaster explicó cómo un estudio reciente, realizado por la Universidad Rice, en Texas, descubrió que los anticonceptivos hormonales afectan "el procesamiento emocional y la memoria". Para Walsh, este hallazgo refuerza la idea de que los efectos de los anticonceptivos van más allá de lo físico y podrían influir en aspectos cognitivos y conductuales.

En este sentido, el podcaster se pregunta: "¿Qué ocurre cuando millones de mujeres se vuelven más olvidadizas y más emocionales al mismo tiempo? ¿Votan de manera diferente? ¿Son sus relaciones más inestables como resultado?".

Sin embargo, Walsh alega que a los investigadores de la Universidad de Rice no les preocupa esto, ya que, "describieron el potencial de una pérdida de memoria a gran escala como 'emocionante', afirmando que podría ayudar a las mujeres a olvidar experiencias traumáticas o infelices".

Walsh citó además otros estudios que, en su opinión, refuerzan sus advertencias sobre los anticonceptivos hormonales. Mencionó una investigación publicada en 2023 por la Universidad de Montreal en Frontiers in Endocrinology, que encontró indicios de que estos fármacos reducían el tamaño de una zona del córtex prefrontal relacionada con el control emocional, la toma de decisiones y la gestión del miedo.

Asimismo, también aludió a un estudio difundido en Computational Biology que sugería que las dosis de anticonceptivos hormonales podrían reducirse en más de un 90 % sin perder eficacia, así como a una investigación danesa que concluía que las píldoras anticonceptivas "afectaban la capacidad del organismo para regular el estrés".

En realidad, Walsh asegura que lo que estos investigadores han descubierto es una prueba más de que los anticonceptivos hormonales tienen efectos sobre el cerebro que nadie, ni siquiera los autodenominados expertos, comprende realmente. Según él, estas pruebas siguen acumulándose, año tras año en distintas áreas de investigación científica dentro de la industria farmacéutica.

El podcaster sostiene que ninguna de las personas implicadas en la producción o distribución de la píldora anticonceptiva tiene realmente idea de los efectos negativos que esta puede tener sobre la salud de las mujeres. En su opinión, si afirman conocerlos, mienten. Según Walsh, no se tienen en cuenta las implicaciones más amplias de estos efectos secundarios, que considera significativos.

La industria farmacéutica oculta datos

De acuerdo con Walsh, historias como la de Cora Vides no se ven en los medios de comunicación porque implicaría un cuestionamiento de la industria farmacéutica, la cual "compra más anuncios publicitarios que nadie".

Walsh asegura también que "las mayores empresas farmacéuticas del país llevan mucho tiempo ocultando datos, o mintiendo descaradamente al respecto". En su opinión, un ejemplo claro fue lo "descarada y desvergonzada" que fue la propaganda de la vacuna durante la pandemia de COVID-19.

El podcaster menciona un par de vídeos en los que, hace algunos años, Pfizer aseguraba que su vacuna era 100 % eficaz en niños y en los que, posteriormente, cadenas como CNN y MSNBC repitieron ese mensaje de manera obediente.

No obstante, tiempo después se supo la verdad sobre la vacuna contra el COVID y, según Walsh, para entonces ya era demasiado tarde para millones de personas. De acuerdo con el podcaster, del mismo modo, hoy en día estamos descubriendo la verdad sobre los diversos efectos de los anticonceptivos hormonales en el cerebro, recetados de forma masiva sin una investigación profunda sobre sus posibles efectos secundarios.

El podcaster asegura que lo mismo ha ocurrido con los fármacos para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS), los medicamentos para el Alzheimer, el Ozempic y los descongestionantes de venta libre. En todos estos casos, se han promocionado y distribuido ampliamente como "medicamentos milagrosos".

En su opinión, muchos años o incluso décadas después, por fin conseguimos ver alguna prueba contundente. Y esas pruebas, como mínimo, cambian el discurso que la industria farmacéutica ha construido en torno a un medicamento concreto.

Walsh concluye:

"Esto no es la forma en que se supone que debe funcionar la ciencia. Tampoco es así como debería funcionar la salud pública. Pero es la manera en que operan las cosas en este momento. Y antes de que tú (o alguien que conozcas) tome una de estas pastillas, o cualquier otra que un médico te entregue con la promesa de corregir alguna supuesta deficiencia de la condición humana, debes reconocer este hecho simple: ninguna de las personas involucradas en la producción o distribución de ese medicamento tiene realmente idea de lo que te hará. Si afirman que lo saben, están mintiendo. Pero, como la amiga de Cora Vides en Santa Bárbara, podrías descubrir algún día —de una manera muy dolorosa y trágica— cuáles son exactamente esas consecuencias".