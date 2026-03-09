Una mujer dispara contra la casa de Rihanna en Beverly Hills; la artista salió ilesa

Publicado por Diane Hernández 9 de marzo, 2026

Una mujer fue arrestada este domingo después de disparar varias veces contra la vivienda de la cantante Rihanna en Beverly Hills, mientras la artista se encontraba dentro de la propiedad, según confirmaron autoridades policiales y medios estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que los agentes respondieron a un reporte de "ataque con arma letal" ocurrido la tarde del domingo. De acuerdo con el reporte policial, se realizaron aproximadamente diez disparos desde el otro lado de la calle frente a la residencia.

La intérprete, cuyo nombre real es Robyn Rihanna Fenty, no resultó herida, pese a que se encontraba en la casa en el momento del incidente, según reportó Fox News.

Sospechosa detenida

Las autoridades indicaron que la sospechosa fue arrestada y puesta bajo custodia, aunque por el momento no se han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque.

La investigación sigue abierta mientras la policía revisa las circunstancias del tiroteo.

La residencia de la cantante

Según el diario Los Angeles Times, la artista vive en una mansión de estilo colonial en el barrio Post Office de Beverly Hills junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

La pareja tiene tres hijos pequeños, una niña y dos varones. No quedó claro de inmediato si otros miembros de la familia se encontraban en la vivienda en el momento de los disparos.

Por ahora, las autoridades no han determinado si el tiroteo contra la casa de Rihanna estuvo motivado por un intento de ataque personal, acoso o alguna otra causa.