La familia primero: dos sentencias fundamentales para la educación de los hijos

Publicado por Israel Duro 8 de marzo, 2026

Ensombrecidas por la guerra en Oriente Medio, dos sentencias clave para la familia y la educación de los hijos han pasado de puntillas frente a la opinión pública durante la última semana. Dos fallos que suponen un terremoto en la forma de entender las relaciones dentro del núcleo fundamental del ser humano y con respecto a la escuela por la importancia de los contenidos abordados.

En primer lugar, el Tribunal Supremo considero inconstitucional la ley californiana que permitía a las escuelas públicas ocultar las transiciones de género de los estudiante a sus padres, una política que SCOTUS dictaminó probablemente viola las enmiendas Primera y Decimocuarta.

En el fallo, que salió adelante con 6 votos a favor y 3 en contra, la mayoría del Tribunal Supremo consideró que "el Estado argumenta que sus políticas promueven un interés imperioso en la seguridad y la intimidad de los estudiantes. Pero esas políticas excluyen a los principales protectores de los intereses de los niños: sus padres. Es probable que los padres que se oponen a las políticas de California por motivos de libre ejercicio de sus derechos tengan éxito. Lo mismo puede decirse de la subclase de padres que se oponen a esas políticas por motivos de garantías procesales".

Dos profesoras que denunciaron al verse obligadas a elegir entre trabajo y conciencia

La sentencia supone un precedente clave, como destacó la Sociedad Thomas More, que representó a los dos profesoras californianos -Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West- que denunciaron al Distrito Escolar Unificado de Escondido y la Junta de Educación del Estado de California, tras verse obligadas a elegir entre violar su conciencia o perder sus puestos de trabajo. Tras conocer la decisión del tribunal su abogado especial Paul M. Jonna apuntó:

"Estamos en un momento decisivo para los derechos de los padres en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dicho a California y a todos los estados de la nación en términos inequívocos: no se puede realizar la transición de un niño en secreto a espaldas de sus padres. La histórica reafirmación del Tribunal del debido proceso, su reivindicación de la libertad religiosa y su aprobación de la reparación colectiva sientan un precedente histórico que desmantelará las políticas secretas de transición de género en todo el país".

Una familia se uniría a la demanda posteriormente. Se trata de los padres de una alumna que no fueron informados por los educadores cuando su hija comenzó a identificarse como un chico y a utilizar un nombre masculino. Cuando la chica intentó suicidarse y debió ser hospitalizada, los médicos informaron a los padres de que su hija se identificaba como un niño en la escuela.

Un padre, culpable de homicidio por la masacre perpetrada por su hijo en Georgia

La segunda sentencia que marca un precedente clave se dio en Georgia y tiene un signo totalmente distinto. Un jurado condenó a Colin Gray, de 55 años, por 27 cargos: dos cargos de homicidio de menores en la comisión de un acto de crueldad, dos cargos de homicidio involuntario, 18 cargos de crueldad infantil y cinco cargos de conducta imprudente, en relación con el tiroteo de septiembre de 2024 en Apalachee High School cometido por su problemático hijo Colt -que tenía 13 años en el momento de los hechos- y que se saldó con cuatro víctimas mortales -dos estudiantes de 14 años y dos profesores-.

De acuerdo con los fiscales, "este caso trata sobre este acusado y sus acciones, permitiendo que un niño, del cual tiene la custodia, tenga acceso a un arma de fuego y municiones después de haber sido advertido de que ese niño iba a dañar a otros". El hecho que más pesó en la acusación es que Gray compró un arma a Colt a pesar de sus problemas mentales, su obsesión por los tiroteos masivos y de sus repetidos avisos de que iba a hacer daño a alguien

La Justicia avanza en responsabilizar a los padres de los crímenes de los hijos

Por su parte, la defensa alegó que Gray desconocía los planes violentos de su hijo y que había tomado medidas para conseguirle ayuda para sus problemas de salud mental. La acusación formal alega que sus acciones constituyen “negligencia criminal” al “ignorar conscientemente un riesgo sustancial e injustificable”.

El caso muestra la tendencia de la Justicia sobre la responsabilidad de los padres en los delitos de los hijos. De hecho, es un paso más sobre el precedente de James y Jennifer Crumbley, que fueron condenados a entre 10 y 15 años de prisión por "homicidio involuntario" cuando su hijo asesinó a cuatro estudiantes en Oxford, Michigan.

En el caso de Gray, el jurado le considera culpable de asesinato en segundo grado, no sólo de "homicidio involuntario". Se enfrenta a una pena que, juntando los años por cada cargo del que ha sido declarado culpable, podría alcanzar los 180 años.