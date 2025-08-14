Una corte federal obliga a la congregación Hermanitas de los Pobres a proveer anticonceptivos a sus empleados

Publicado por Santiago Ospital 14 de agosto, 2025

Una corte federal de Pensilvania falló este miércoles contra una regulación de la Administración Trump que permitía excepciones religiosas a la ley que obliga a los empleadores a cubrir "servicios preventivos para mujeres", como métodos anticonceptivos, en su cobertura médica.

La norma aprobada por el Congreso permitía a algunos grupos abstenerse, "una clase restringida de organizaciones religiosas sin ánimo de lucro, así como otras organizaciones determinadas", según la magistrada Wendy Beetlestone. En 2017, el primer Gobierno de Trump amplió este grupo, provocando una demanda de los demócratas Pensilvania y Nueva Jersey.

El fiscal general de este último, Matt Platkin, celebró el fallo en redes sociales: "Nos complace que un tribunal federal haya coincidido con nosotros en que la Administración Trump violó la ley al eximir a determinadas entidades de la obligación de proporcionar cobertura de seguro médico para los anticonceptivos", escribió antes de prometer que seguiría "luchando contra los crueles intentos del Gobierno federal de dificultar el acceso de las mujeres a la atención sanitaria reproductiva básica".

La congregación católica Hermanitas de los Pobres, avocada al cuidado de adultos mayores pobres, se ubicó en el centro de la disputa. Al ser una orden sin ánimo de lucro, no podía acogerse a la exención automática contemplada en la primera versión de la norma, previa a la intervención de Trump. Debía, en cambio, presentar una solicitud al Estado, pero incluso si podía librarse del costo de los anticonceptivos, su seguro médico debía cubrirlos.

"El tribunal de distrito dio su bendición a un intento fuera de control de Pensilvania y Nueva Jersey para atacar a las Hermanitas y la libertad religiosa", protestó Mark Rienzi, abogado principal de la congregación. Desde el bufete que preside, Becket, aseguraron que algunos de los métodos anticonceptivos cubiertos pueden provocar abortos, por lo que la corte estaría obligando a las monjas a proveer estos procedimientos en su seguro médico, bajo pena de pagar decenas de millones de dólares si incumplen.

Rienzi sostuvo también que apelarán, y que sería "absurdo" que la congregación tuviera que volver a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, que ya les otorgó una victoria en el mismo caso en 2020.

Acceda al fallo completo