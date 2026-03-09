Murió Jennifer Runyon, la actriz de 'Ghostbusters', a los 65 años

Los actores Steven Tash y Jennifer Runyon, en una imagen de archivo ©Netflix/Courtesy Everett Collection / Cordon Press

Publicado por Diane Hernández 9 de marzo, 2026

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, recordada por su participación en la película Ghostbusters y en la serie Charles in Charge, falleció a los 65 años, según informó el portal TMZ.

De acuerdo con el medio, la familia de Runyon confirmó la noticia a través de una publicación en Facebook. "Este pasado viernes por la noche nuestra querida Jennifer falleció. Fue un camino largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia", escribieron en el mensaje.

Sus familiares añadieron que "siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción a su familia y amigos", concluyendo el homenaje con un breve "Descansa en paz, nuestra Jenn".

Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte, aunque el mensaje sugiere que la actriz enfrentaba desde hace tiempo problemas de salud.

Runyon participó en la exitosa comedia sobrenatural Ghostbusters, estrenada en 1984, en la recordada escena del experimento de psicokinesis. Durante los años 80 y principios de los 90 construyó una carrera constante en televisión y cine.

Entre sus trabajos más conocidos figura su papel protagónico como Gwendolyn Pierce en la popular sitcom Charles in Charge. También apareció en la telenovela Another World y en series como Quantum Leap y Murder, She Wrote.

Aunque en los últimos años se había alejado de Hollywood, Runyon continuaba siendo una figura recordada por los seguidores del cine y la televisión clásicos de los años 80.

Tenía 65 años.