California: alertan sobre posible brote de Sarampión en Sacramento

Publicado por Williams Perdomo 9 de marzo, 2026

Las autoridades de Sacramento (California) informaron de que se confirmaron casos de sarampión en dos niños no vacunados. Además, se conoció -por medios como NYPost- que al menos 100 niños pudieron estar expuestos al sarampión en un programa de enriquecimiento educativo.

“El sarampión es altamente contagioso y puede reintroducirse fácilmente en nuestra comunidad a través de viajes (...) La medida más importante que deben tomar ahora mismo es asegurarse de que usted y su familia estén al día con la vacunación contra el sarampión”, explicó la doctora Olivia Kasirye, Oficial de Salud Pública del Condado de Sacramento.

Entre tanto, las autoridades explicaron que el Centro Médico Kaiser Permanente Roseville ha identificado a pacientes y personal que podrían haber estado expuestos y está coordinando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (SCPH) para notificar a dichas personas.

"El hospital implementó las medidas adecuadas de control de infecciones tras sospechar sarampión y alertó a las autoridades de salud pública. Cualquier persona que haya estado en el lugar mencionado durante la fecha y hora indicadas podría estar en riesgo de desarrollar sarampión y debe comunicarse con el Programa de Enfermedades Transmisibles del SCPH", sostuvo el departamento en un comunicado.