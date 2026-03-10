JetBlue ordena una breve paralización de todos sus vuelos tras una avería del sistema

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 10 de marzo, 2026

La aerolínea JetBlue detuvo temporalmente todas sus operaciones aéreas este martes después de sufrir una avería en uno de sus sistemas internos, según confirmó la propia compañía en un comunicado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la paralización fue solicitada directamente por la compañía, y no impuesta por el regulador.

La medida se mantuvo activa durante menos de una hora, antes de que los vuelos comenzaran a reanudarse de forma progresiva. "Una breve avería del sistema fue resuelta, y retomamos nuestras operaciones", indició JetBlue a AFP.

La FAA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia.

Airbus inmovilizó 6.000 aeronaves tras otro fallo informático

En octubre pasado, la aerolínea de bajo coste ya había enfrentado un incidente en un vuelo entre Cancún y Newark, cuando un Airbus A320 tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa tras perder altitud de forma repentina debido a un problema informático.

Ese episodio llevó a Airbus a dejar en tierra unos 6.000 aviones A320 para actualizar el software de control de vuelo.