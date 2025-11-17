Una organización provida invierte $80 millones en las elecciones de mitad de mandato de 2026, con el objetivo de llegar a 10,5 millones de votantes

Publicado por Tate Miller | The Center Square contributor | Just The News 17 de noviembre, 2025

Susan B. Anthony Pro-Life America dice que llegará a 10,5 millones de votantes mediante su recién anunciada inversión de 80 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato de 2026, siendo la inversión para ayudar a asegurar que se mantenga una mayoría provida en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

La presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, dijo a The Center Square que "las elecciones de mitad de mandato son históricamente un momento en el que la participación es menor y el partido en la Casa Blanca pierde escaños."

Susan B. Anthony (SBA) Pro-Life America es una organización dedicada a acabar con el aborto mediante la elección de líderes y la defensa de leyes que salven vidas, según su página web.

Dannenfelser declaró a The Center Square: "Actualmente tenemos los votos justos en el Senado de Estados Unidos para romper un empate en una legislación como la One Big Beautiful Bill Act, que desfinanció a la Gran Industria del Aborto de 500 millones de dólares de los contribuyentes durante un período de un año."

"No podemos permitir que los demócratas tomen el relevo y vuelvan a abrir el grifo del aborto financiado por los contribuyentes, ni que aprueben su proyecto de ley de pesadilla para obligar a todos los estados a permitir el aborto a demanda hasta el día del nacimiento", dijo Dannenfelser.

SBA Pro-Life America está acompañada en su inversión de 80 millones de dólares por su socio Women Speak Out PAC.

Según un comunicado de prensa, los planes de los grupos para llegar a los votantes "incluirán sondeos, publicidad digital, correo de contacto con los votantes y una sólida campaña de voto anticipado a medida que avancen las elecciones."

El plan pretende llegar a 10,5 millones de votantes en todo el país y realizará "4,5 millones de visitas a votantes en sus domicilios en varios estados disputados como Iowa, Georgia, Michigan y Carolina del Norte."

Marjorie Dannenfelser declaró a The Center Square: "En los campos de batalla en los que nos involucramos, descubrimos que podemos lograr casi un 6% de oscilación de media en comparación con los votantes con los que no se contactó".

Dannenfelser también hizo hincapié en que "en un momento en que los demócratas pro-aborto gastan habitualmente millones en anuncios engañosos, el compromiso cara a cara con los votantes en sus puertas es cada vez más crítico para cortar a través del ruido."

"Durante décadas, SBA Pro-Life America y Women Speak Out PAC han trabajado para establecer el programa de contacto con los votantes provida más grande de la nación, incluyendo miles de trabajadores de campo sobre el terreno, construyendo conexiones en estados clave que juegan un papel en la determinación del curso de todo el país", dijo Dannenfelser.

"Cada día hablamos con estadounidenses que no están seguros de si votarán o cómo lo harán", dijo Dannenfelser.

"Algunos se consideran nominalmente 'proabortistas', pero no se dan cuenta de lo extremistas que se han vuelto los demócratas, apoyando el aborto a petición en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso al final del tercer trimestre, sin normas básicas de seguridad ni consentimiento paterno, todo pagado por los contribuyentes", dijo Dannenfelser.

La directora de asuntos públicos estatales de SBA Pro-Life America, Kelsey Pritchard, dijo en un post en X que "Donald Trump ganó el 91% del voto provida el año pasado, pero habría perdido si el 1-2% de esos votantes se hubiera quedado en casa."

"Mientras invertimos 80 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato para conservar las mayorías republicanas, el GOP debe ser leal a su base provida", dijo Pritchard.

Según el comunicado de prensa, "en 2024, SBA llegó a 10 millones de votantes en ocho estados disputados, incluido Montana, para derrotar a Kamala Harris y asegurar las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos".

