El Senado de Texas aprueba una ley que permite demandar a quienes receten o distribuyan píldoras abortivas

Publicado por Carlos Dominguez 4 de septiembre, 2025

Texas aprobó este miércoles la ley HB 7 que permitirá a cualquier ciudadano demandar a quien recete, envíe por correo o distribuya píldoras abortivas a los texanos, incluso si dichos proveedores se encuentran fuera de las fronteras estatales. Si la Justicia falla a su favor, los demandantes podrían obtener un mínimo de $100.000 por daños y perjuicios.

El proyecto se aprobó por 17 votos a favor y 8 en contra en el Senado de Texas y ahora sólo espera por la firma del gobernador, Greg Abbott.

El senador republicano Bryan Hugues, quien impulsó el proyecto de ley, afirmó en X que esta ley tiene como misión garantizar que las grandes farmacéuticas no envíen "píldoras venenosas" a Texas sólo para aumentar sus beneficios a costa de la vida de la mujer.

"Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger al pequeño bebé que crece en el vientre de su madre. Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a las madres que han sido víctimas y a las que se les ha mentido", añadió el senador republicano.

Los demócratas se oponen a la ley provida

Se espera que esta medida pueda desencadenar batallas legales sobre si el estado de la Estrella Solitaria puede hacer cumplir sus leyes más allá de sus fronteras estatales, especialmente contra proveedores protegidos por las leyes de los estados azules.

La senadora estatal Carol Alvarado, demócrata por Houston, se pronunció en contra del proyecto de ley, planteando preocupaciones más allá de las restricciones al aborto.

"Este proyecto de ley sólo funciona si ponemos a los texanos unos contra otros. Imagínese vivir con miedo del hombre que está detrás de usted en la farmacia... Cada palabra, cada receta, cada conversación privada podría convertirse en una prueba", dijo la senadora.

Una ley contra el tráfico de píldoras y por la salud de la mujer

John Seago, presidente de Texas Right to Life, un grupo antiabortista que impulsó la legislación, dijo que la ley se redactó de forma "agresiva" para detener el "tráfico" de fármacos abortivos a Texas.

"Eso es realmente lo que intentamos conseguir: crear mejores herramientas para responder a este desafío abierto y a esta práctica tan peligrosa de enviar píldoras abortivas por correo", dijo Seago en declaraciones recogidas por The Washington Post.

Desinformación demócrata

El miércoles, Seago aseguró en X que la irresponsabilidad legislativa y la desinformación que disemina el bando progresista pone en riesgo el bienestar de las mujeres.

"Es una negligencia legislativa y una desinformación absolutamente peligrosa que los senadores demócratas pro-aborto digan que #prolife HB 7 pone en riesgo la salud de la mujer y hará que los profesionales médicos retrasen la atención que salva vidas".

La legislación, que fracasó en la sesión ordinaria, tardó meses en superar la oposición que procedía del movimiento antiabortista. Texas es uno de los catorce estados que han prohibido el aborto desde que la decisión Dobbs anuló la práctica del aborto que se había establecido en virtud de la sentencia Roe Vs Wade de 1973.