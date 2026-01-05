Respaldo casi absoluto para Trump: así reaccionó la opinión pública y el mundo MAGA a la captura de Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de enero, 2026

La captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses monopolizó la atención y la opinión pública nacional, donde —con matices— el respaldo hacia el presidente Donald Trump fue mayoritario y las críticas quedaron concentradas en sectores específicos.

Las juntas editoriales de los tres diarios más influyentes del país —The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post— fijaron posición entre el 3 y el 4 de enero. A ellos se sumó un apoyo entusiasta del mundo MAGA, con figuras políticas y influencers de alto perfil celebrando la operación y determinación de la Administración Trump.

El New York Times: única condena frontal

El New York Times, medio ampliamente cuestionado por su cobertura sobre el conflicto Washington-Caracas, siguió con su línea crítica y condenó el operativo. En un editorial titulado “El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente”, el diario calificó la operación como una violación de la ley estadounidense y del derecho internacional, y advirtió sobre sus posibles consecuencias a mediano y largo plazo.

En uno de los pasajes más contundentes, la junta del diario espetó:

“Esperamos que la crisis actual termine de una manera menos grave de lo que anticipamos. Tememos que el resultado del aventurerismo de Trump sea un mayor sufrimiento para los venezolanos, una creciente inestabilidad regional y un daño duradero a los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Sabemos que el belicismo de Trump viola la ley.”

El diario también cuestionó que la Casa Blanca no haya buscado autorización del Congreso y comparó la situación con errores históricos de política exterior, como Irak y Libia, insistiendo en que el derrocamiento de regímenes, incluso autoritarios, suele generar efectos no deseados o contraproducentes a los intereses nacionales. Sin embargo, el NYT fue el único medio que mantuvo esta postura.

El Wall Street Journal: respaldo con advertencias

La junta editorial del Wall Street Journal publicó dos editoriales clave, ambos con un tono claramente alentador, aunque con advertencias a la Casa Blanca.

En el primero, el diario defendió sin ambigüedades la operación militar y la captura de Maduro, destacando su ejecución y el mensaje geopolítico del presidente de Trump al resto del mundo:

“La impactante incursión nocturna es la culminación de un pulso que llevaba meses gestándose, mientras Trump enviaba una flotilla naval al Caribe. Maduro rechazó las ofertas estadounidenses para abandonar el poder pacíficamente, y Trump cumplió su amenaza y derrocó al déspota. El presidente de Estados Unidos tenía que actuar o perder credibilidad ante el mundo después de haber elegido el enfrentamiento. Haberlo logrado sin bajas estadounidenses es algo notable”.

No obstante, en un segundo editorial titulado “No te conformes con Maduro 2.0”, el WSJ puso el foco en el día después al operativo y lanzó una advertencia explícita al presidente Trump: no confiar en la actual cúpula del régimen.

El diario expresó desconfianza hacia Delcy Rodríguez, líder de facto de Venezuela, y el resto del aparato chavista, y pidió a Trump que no se conforme con un simple cambio de liderazgo cosmético.

El Washington Post: victoria total

Sorpresivamente, el Washington Post, medio históricamente crítico de Trump, elogió sin titubeos la operación. En su editorial “Justicia en Venezuela”, calificó la captura de Maduro como una gran victoria para los intereses de Estados Unidos, destacando el peso estratégico y simbólico del derrocamiento del tirano chavista.

“Esta es una gran victoria para los intereses de Estados Unidos. Apenas unas horas antes, funcionarios chinos afines habían sostenido una reunión cordial con Maduro, quien también había sido sostenido por Rusia, Cuba e Irán. Sin duda, millones de venezolanos recordarán quién respaldó a su opresor y quién hizo posible su caída”.

El diario también subrayó el impacto regional del operativo:

“La salida de Maduro envía un mensaje importante a los dictadores de pacotilla en América Latina y en el mundo: Trump cumple. El presidente Joe Biden ofreció alivio de sanciones a Venezuela, y Maduro respondió a esa muestra de debilidad robando una elección”.

Además, el WaPo coincidió con el WSJ y fue explícito sobre cuál debería ser el escenario político ideal para el país:

“El resultado ideal sería que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, asuma el poder. Su Manifiesto por la Libertad —fuertemente influido por la Constitución de Estados Unidos— es el mejor esquema para el futuro de Venezuela. Los detalles serían complejos, pero ella ganaría con facilidad una elección libre y justa”.

El mundo MAGA: respaldo absoluto

Fuera de los grandes diarios, la reacción del mundo MAGA fue inequívocamente favorable. Influencers, comentaristas y dirigentes conservadores celebraron la captura de Maduro como una demostración de fuerza, liderazgo y coherencia estratégica por parte de Trump.

Uno de los mensajes más destacados fue el del comentarista conservador Matt Walsh, del Daily Wire, quien defendió la operación en términos realistas.

Aunque se definió como “instintivamente no intervencionista”, Walsh calificó lo ocurrido en Venezuela como “una victoria rotunda y una de las operaciones militares más brillantes de la historia estadounidense”.

I'm as reflexively non-interventionist as anyone can possibly be, but Venezuela appears to be a resounding victory and one of the most brilliant military operations in American history. As an unapologetic American Chauvinist, I want America to rule over this hemisphere and exert… — Matt Walsh (@MattWalshBlog) January 4, 2026

En la misma línea, el America First Policy Institute, un influyente think tank alineado con el trumpismo, difundió un comunicado celebrando la captura y el futuro juicio de Maduro como “otra victoria para America First”. El instituto responsabilizó directamente al dictador venezolano por la hiperinflación, el colapso social, la expansión del crimen organizado y la migración masiva hacia Estados Unidos, y sostuvo que esas consecuencias terminaron siendo pagadas por los contribuyentes estadounidenses.

Another WIN for America FIRST 🇺🇸



The capture and eventual trial of Maduro is another example of President Trump executing on the America first agenda.



Maduro’s socialist nightmare policies wrecked Venezuela: hyperinflation, starvation, gangs running wild, and millions fleeing… — America First Policy Institute (@A1Policy) January 3, 2026

Este respaldo fue amplificado en redes sociales por figuras influyentes del ecosistema MAGA. Personalidades como Alex Jones, Jack Posobiec y Elon Musk, junto a numerosos dirigentes republicanos, comentaristas y activistas de derecha en ‘X’, elogiaron a Trump por restaurar la disuasión estadounidense en el hemisferio occidental.