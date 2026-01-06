Murió a los 96 años la hija adoptiva del padre de Ana Frank

Eva Schloss-Geiringer, quien tras sobrevivir el Holocausto fue adoptada por el padre de Ana Frank, falleció en Londres a los 96 años, según anunció el lunes la Fundación Ana Frank.

Otto Frank adoptó a Schloss-Geiringer tras casarse con su madre, Fritzi, en 1953. Antes de que los nazis ocuparan Ámsterdam en 1940, ambas familias vivían ocultas en el mismo vecindario.

Schloss-Geiringer escribió libros sobre su supervivencia al Holocausto, entre ellos Eva's Story: A Survivor's Tale, y habló en innumerables ocasiones ante el público sobre la necesidad de combatir el antisemitismo. Autodenominada sionista y casada con un israelí, también defendió a Israel frente a las acusaciones de genocidio.

Los nazis asesinaron a la esposa de Otto, Edith, y a las hijas del matrimonio: la adolescente Ana y su hermana Margot. El padre y el hermano de Schloss-Geiringer también fueron asesinados.

Al igual que los Frank, la familia de Schloss-Geiringer se había ocultado en Países Bajos, donde fueron descubiertos. Ambas familias eran judías y se habían trasladado a Ámsterdam huyendo del nazismo. Los Franks procedían de Alemania y los Geiringers, de Austria.

Eva Schloss-Geiringer, que murió el 3 de enero, era solo un mes mayor que Ana Frank, y las dos niñas se conocían de vivir en el mismo barrio de la capital holandesa, el Rivierenbuurt.

Tras la guerra, Otto Frank editó los diarios que su hija Ana había escrito en la clandestinidad y los publicó como El diario de Ana Frank, un bestseller internacional que convirtió a Ana Frank en una de las víctimas del Holocausto más conocidas del mundo.

Frank tuvo un "papel importante" en la vida de Schloss-Geiringer, dijo la Fundación Ana Frank de Ámsterdam. Le regaló su cámara Leica y la animó a estudiar fotografía. Geiringer se trasladó a Londres para estudiar este campo, donde se casó con su marido, Zvi Schloss. Este murió hace nueve años. Los medios de comunicación se refieren a menudo a Schloss-Geiringer como "la hermanastra de Ana Frank".

Schloss-Geiringer se convirtió en uno de los supervivientes del Holocausto más vocales, relatando su historia ante numerosas audiencias después de romper su silencio al respecto en 1988. Contaba que decidió empezar a hablar cuando la exposición sobre Ana Frank viajó a Londres:

"Estaba alejada de la política, pero me di cuenta de que el mundo no había aprendido ninguna lección de los acontecimientos de 1939-1945, que las guerras continuaban, que la persecución, el racismo, la intolerancia seguían existiendo. Y entonces empecé a compartir mi experiencia, a pedir cambios en el mundo".

Una defensora de Israel: "Podemos ir allí y estar seguros"

En una entrevista de 2015 con The New Statesman, Schloss-Geiringer elogió a Israel y rechazó las comparaciones que los activistas antiisraelíes suelen hacer entre sus acciones y las de los nazis.

Aunque nunca tuvo intención de trasladarse a Israel, su marido tenía muchos parientes allí, dijo. "Es increíble lo que han conseguido en este tiempo relativamente corto", continuó.

A la pregunta de si era sionista, respondió: "En teoría, sí. Creo que necesitamos ese país, pero no es un país donde yo diría que quiero ir a vivir". Y añadió: "Creo que es un país que tiene que seguir siendo un país judío porque si alguna vez vuelve a ocurrir algo así no tenemos que esperar, no tenemos que esperar para salir, podemos ir allí y estar a salvo".

Preguntada por las comparaciones entre Israel y la Alemania nazi, respondió:

"Bueno, creo que eso es completamente absurdo porque los alemanes mataron a gente inocente, a buenos ciudadanos, no había ninguna disputa, no había ninguna disputa sobre nada y ahora, por supuesto, Israel y Palestina están en guerra. No hay tratado de paz, los palestinos no han aceptado la existencia de Israel y hay ataques a la población de Israel... el pueblo judío, como somos tan pocos, valoramos mucho, mucho, mucho la vida, ¿sabe? Cada soldado, cada civil que muere, es una tragedia para nosotros. Pero los palestinos no parecen darse cuenta de eso y yo no estoy de acuerdo con la guerra, pero los israelíes se están defendiendo contra ataques continuos y, por supuesto, en una situación de guerra, ocurren accidentes... familias inocentes mueren, niños mueren, pero es porque hay una guerra en curso. Así que es completamente incomparable".

Schloss-Geiringer tenía tres hijas y le sobreviven varios nietos y bisnietos.

El rey Carlos III, en un comunicado publicado por la Casa Real del Reino Unido el lunes, dijo de Schloss-Geiringer: "Los horrores que soportó de joven son imposibles de comprender y, sin embargo, dedicó el resto de su vida a superar el odio y los prejuicios, promoviendo la bondad, el coraje, la comprensión y la resiliencia a través de su incansable trabajo".

