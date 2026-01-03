URGENTE: TRUMP ANUNCIA QUE HAN DETENIDO Y SACADO DEL PAÍS AL DICTADOR MADURO Y A SU ESPOSA

Publicado por Orlando Avendaño 3 de enero, 2026

Estados Unidos bombardeó durante la madrugada de este 3 de enero varios objetivos dentro de Venezuela, incluida la principal base militar del régimen de Maduro y un aeropuerto utilizado frecuentemente por funcionarios chavistas.

El presidente Trump confirmó los ataques y la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a través de su red social Truth Social.

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país. Esta operación se realizó en conjunto con las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos. Detalles a seguir. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP"

Entre los objetivos impactados, se encuentran aeropuertos, bases militares, antenas y puertos.

El bombardeo se enmarca dentro de la operación militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, que empezó con un despliegue sin precedentes en el Caribe, continuó con la destrucción de narcolanchas y ahora ha escalado a un punto de no retorno.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado, leído por periodistas en la televisión estatal, en el que denunciaba el bombardeo y anunciaba la activación de un estado de conmoción.

No hay claridad ni en número de víctimas ni del impacto del bombardeo.

Medios como CBS han reportado que también es posible que la operación incluya tropas en el terreno.