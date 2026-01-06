Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Murió Doug LaMalfa, representante del GOP por California

"Doug era un padre y esposo cariñoso, y un firme defensor de sus electores y de la América rural", despidió al congresista de 65 años su colega de cámara y partido Tom Emmer.

LaMalfa en el Congreso

LaMalfa en el CongresoRep. Doug LaMalfa/YouTube.

Santiago Ospital
Publicado por
Santiago Ospital

El representante californiano Doug LaMalfa falleció a los 65 años, según confirmaron fuentes del GOP. En su séptimo mandato como legislador, el republicano había servido previamente como legislador estatal y provenía de una familia de larga tradición agrícola.

"Jacquie y yo estamos devastados por la repentina pérdida de nuestro amigo, el congresista Doug LaMalfa", escribió el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom Emmer. "Doug era un padre y esposo cariñoso, y un firme defensor de sus electores y de la América rural. Nuestras oraciones están con su esposa, Jill, y sus hijos".

Recomendaciones

tracking