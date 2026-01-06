Murió Doug LaMalfa, representante del GOP por California

Publicado por Santiago Ospital 6 de enero, 2026

El representante californiano Doug LaMalfa falleció a los 65 años, según confirmaron fuentes del GOP. En su séptimo mandato como legislador, el republicano había servido previamente como legislador estatal y provenía de una familia de larga tradición agrícola.

"Jacquie y yo estamos devastados por la repentina pérdida de nuestro amigo, el congresista Doug LaMalfa", escribió el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom Emmer. "Doug era un padre y esposo cariñoso, y un firme defensor de sus electores y de la América rural. Nuestras oraciones están con su esposa, Jill, y sus hijos".