Los obispos católicos "sin aliento" por el "calor del colectivismo" prometido por Mamdani en su discurso inaugural

Publicado por Israel Duro 4 de enero, 2026

El discurso inaugural de Zohran Mamdani y su apuesta por el "coletivismo" ha disparado las alarmas de la Iglesia Católica estadounidense. En una dura publicación en X, el obispo Robert Barron arremetió contra el contenido del discurso de investidura dl nuevo alcalde de Nueva York, alertando de los peligros de la ideología que promueve.

"Por el amor de Dios, ahórreme la 'calidez del colectivismo'", terminaba la publicación, en la que el prelado reconocía que las palabras del primer alcalde musulmán de Nueva York "me dejaron sin aliento".

"Hubo una frase del discurso inaugural de Zohran Mamdani ayer que me dejó sin aliento. Dijo que pretendía sustituir 'la frialdad del individualismo férreo por la calidez del colectivismo'. El colectivismo, en sus diversas formas, es responsable de la muerte de al menos cien millones de personas en el último siglo".

"La doctrina social católica ha condenado sistemáticamente el socialismo"

Barron, obispo de la diócesis de Winona-Rochester (Minnesota), y fundador de Words of Fire, continuó señalando que "las formas de gobierno socialistas y comunistas que existen hoy en día en todo el mundo —Venezuela, Cuba, Corea del Norte, etc.— son desastrosas".

Por ello, subrayó que "la doctrina social católica ha condenado sistemáticamente el socialismo y ha abrazado la economía de mercado, que personas como el alcalde Mamdani caricaturizan como 'individualismo salvaje'. De hecho, se trata del sistema económico basado en los derechos, la libertad y la dignidad de la persona humana".