Trump insinúa una salida anticipada de Walz tras su renuncia a buscar la reelección

Publicado por Just The News 6 de enero, 2026

Donald Trump sugirió el lunes que el gobernador Tim Walz, demócrata de Minnesota, podría dejar el cargo antes de tiempo tras anunciar que no se presentará a la reelección este año.

Walz ha sido objeto de críticas en los últimos meses en medio de revelaciones de fraude y abusos generalizados en el estado, especialmente entre la comunidad somalí expatriada.

"El corrupto gobernador de Minnesota posiblemente dejará el cargo antes de que termine su mandato, pero, en cualquier caso, no volverá a presentarse porque fue encontrado CON LAS MANOS EN LA MASA, junto a Ilhan Omar y otros de sus amigos somalíes, robando decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes", Trump escribió en Truth Social.

"Estoy seguro de que los hechos saldrán a la luz y revelarán a un grupo seriamente inescrupuloso y rico de SLIMEBALLS [canallas]", añadió el mandatario. "El gobernador Walz ha destruido el Estado de Minnesota, pero otros, como los gobernadores Gavin Newscum, JB Pritzker, y Kathy Hochul, han hecho, en mi opinión, un trabajo aún más deshonesto e incompetente. ¡NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY!".

Hasta la publicación de este artículo, Walz no ha sido acusado de ningún delito ni ha sido implicado directamente en actividades ilegales.

Ben Whedon es el corresponsal político en jefe de Just the News.

