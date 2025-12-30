Fallece Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, tras luchar contra un cáncer terminal

Publicado por Sabrina Martin 30 de diciembre, 2025

Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta del expresidente John F. Kennedy, murió a los 35 años tras enfrentar un cáncer terminal La información fue confirmada este martes por la Fundación de la Biblioteca JFK, que anunció su fallecimiento en un breve comunicado y señaló que siempre será recordada por su familia y seres queridos.

Su fallecimiento ocurre poco después de que ella misma relatara públicamente su enfermedad en un ensayo personal publicado en The New Yorker. En ese texto, explicó que en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo, fue diagnosticada con una rara mutación de leucemia mieloide aguda, una noticia que describió como difícil de asimilar en medio de su reciente maternidad.

Un diagnóstico devastador tras el nacimiento de su hija

En su ensayo, Schlossberg contó que inicialmente no podía creer que los médicos estuvieran hablando de ella cuando explicaban la gravedad del diagnóstico. Relató que tenía un hijo pequeño y una recién nacida, y que le resultaba imposible aceptar que esa fuera su nueva realidad. El texto fue publicado en el aniversario número 62 del asesinato de su abuelo, el presidente Kennedy.

A lo largo del relato, describió los últimos 18 meses como un proceso médico intenso, marcado por tratamientos agresivos y una búsqueda constante de alternativas que le permitieran seguir con vida. Señaló que su oncólogo exploró opciones en distintos lugares con la esperanza de encontrar un tratamiento eficaz.

Tratamientos, apoyo familiar y recaída

Schlossberg detalló que comenzó con quimioterapia y posteriormente se sometió a un trasplante de médula ósea, para el cual su hermana Rose donó células madre.

Tras unos 50 días de tratamiento en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York, entró en remisión y regresó a casa. Sin embargo, al iniciar una nueva ronda de quimioterapia, el cáncer reapareció. Más adelante ingresó a un ensayo clínico y luego se sometió a un segundo trasplante.