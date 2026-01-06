Los Pistons asaltan el Este, los Thunder se hunden y los Clippers vencen a los Warriors en un partido de infarto

Publicado por Víctor Mendoza 6 de enero, 2026

Día de sorpresas en la NBA con las contundentes victorias los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets ante los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder, respectivamente. Así como la ajustada derrota de los Golden State Warriors contra los Los Angeles Clippers, con expulsión de Steve Kerr incluída.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos, sacudida este lunes por los reportes de una probable venta de Trae Young por los Atlanta Hawks.

Polémica y drama en el Intuit Dome: los Clippers frenan a los Warriors

En un duelo californiano de alta tensión, los Los Angeles Clippers se impusieron por un estrecho 103-102 a los Golden State Warriors en el Intuit Dome de Inglewood. El encuentro quedó marcado por una decisión arbitral que cambió el rumbo del último cuarto.

La expulsión de Steve Kerr : a falta de 7:57 para el final, el entrenador de los Warriors fue expulsado tras recibir dos faltas técnicas consecutivas. Kerr estalló de furia tras un goaltending (interferencia ilícita) no pitado a John Collins sobre una bandeja de Gary Payton II. El balón ya había tocado el tablero, pero los árbitros mantuvieron el 81-74 en lugar del 81-76.

: a falta de 7:57 para el final, el entrenador de los Warriors fue expulsado tras recibir dos faltas técnicas consecutivas. Kerr estalló de furia tras un (interferencia ilícita) no pitado a John Collins sobre una bandeja de Gary Payton II. El balón ya había tocado el tablero, pero los árbitros mantuvieron el 81-74 en lugar del 81-76. Final agónico: tras la salida de Kerr, el asistente Terry Stotts asumió el mando. Los Warriors lograron remontar la desventaja de 10 puntos, pero el partido se selló con un tiro fallido desde la línea de fondo de Jimmy Butler, quien a pesar del error final, completó una sólida actuación con 24 puntos y 4 robos.

Pistons mandan en la Conferencia Este y Cunningham apunta al MVP

En Detroit, los Pistons arrollaron a los New York Knicks por 31 puntos sólo un día después de tumbar a los Cleveland Cavaliers, según AFP. En apenas 24 horas, la franquicia de Michigan ratificó su inesperado liderato de la Conferencia Este frente a los dos equipos que lucían como máximos favoritos al inicio de la temporada regular.

Cade Cunningham : el base, número uno del Draft de 2021, resultó imparable para la defensa, firmando 29 puntos y 13 asistencias .

: el base, número uno del Draft de 2021, resultó imparable para la defensa, firmando . ¿Factor MVP? : Cunningham está explotando a los 24 años hasta colarse con fuerza en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso (MVP) .

: Cunningham está explotando a los 24 años hasta colarse con fuerza en la conversación por el premio al . Clasificación: Detroit encabeza el Este con un registro de 27-9, manteniendo una ventaja de 3,5 victorias sobre los Boston Celtics.

Boston, por su parte, derrotó 115-101 a los Chicago Bulls pese a la baja por lesión de Jayson Tatum, adelantando a unos Knicks que acumulan cuatro derrotas consecutivas. Los Celtics ocupan así un segundo lugar inesperado en la conferencia, ya que están rindiendo mejor de lo esperado sin Tatum.

Sorpresa de los Hornets, crisis de los Thunder

En la Conferencia Oeste, los líderes Oklahoma City Thunder fueron derribados por los Hornets ante su público con un contundente 124-97. Los vigentes campeones parecen haber perdido el rumbo tras caer también la víspera ante los Suns con un game-winner de Devin Booker.

El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander (quien se quedó en 21 puntos y 6 asistencias) atraviesa su peor momento: tras iniciar la temporada con un asombroso 24-1, han registrado un balance de 6-6 en sus últimos 12 encuentros.

El alero Brandon Miller, con 28 puntos, fue la figura de los Hornets, que ocupan la decimosegunda plaza del Este (13-23).

Kevin Durant y la 'ley del ex' castigan a los Suns

Con un triple agónico, Durant dio el triunfo a los Houston Rockets por 100-97 frente a los Phoenix Suns, el equipo donde militó hasta la pasada campaña.

A sus 37 años, Kevin Durant recibió el balón desde la banda con solo cinco segundos en el reloj y fabricó el espacio necesario para clavar el triple definitivo cuando restaban tres décimas. Previamente, Devin Booker (máximo anotador con 27 puntos) falló el tiro de la victoria ante la presión defensiva de Tari Eason. Con este resultado, Houston desbanca a los Lakers de la tercera posición del Oeste.

Atlanta Hawks: ¿el fin de la era Trae Young?

Los Hawks fueron protagonistas por noticias fuera de la pista tras su derrota 118-100 ante los Toronto Raptors. Según reportes de ESPN, la franquicia de Georgia ha iniciado un proceso de reconstrucción: