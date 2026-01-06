Pete Hegseth vs. Mark Kelly: ¿puede el Pentágono retirar la pensión militar del senador demócrata?

Publicado por Santiago Ospital 6 de enero, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha intensificado su ofensiva contra el senador Mark Kelly tras la difusión de un video polémico y viral. En dicha grabación de mediados de noviembre, el legislador demócrata por Arizona, junto a otros cinco colegas con pasado militar, recordaba a las Fuerzas Armadas que podían desobedecer órdenes ilegales.

Tras el anuncio de investigaciones previas por parte del Pentágono y del FBI, Hegseth ha confirmado dos nuevas medidas punitivas contra el exastronauta y veterano piloto:

Reducción de la pensión militar : en su condición de excapitán de la Marina , Kelly percibe una jubilación por sus años de servicio. Hegseth aseguró que este salario de retiro será reducido significativamente tras un proceso administrativo iniciado esta misma semana.

: en su condición de , Kelly percibe una jubilación por sus años de servicio. Hegseth aseguró que este salario de retiro será reducido significativamente tras un proceso administrativo iniciado esta misma semana. Carta de censura en el expediente oficial: el Departamento de Guerra emitirá una sanción formal de lo que describe como la "conducta imprudente" de Kelly. Esta mancha quedaría registrada de forma permanente en su hoja de servicios militares.

¿Tiene autoridad legal el secretario de Guerra para recortar la jubilación de Mark Kelly?

Para justificar legalmente esta maniobra contra la pensión de retiro militar, la Administración de Donald Trump se ampara en el Capítulo 10 del Código de los Estados Unidos, el cual regula el funcionamiento y propósito de las Fuerzas Armadas.

Según la normativa vigente, los oficiales suelen retirarse con los beneficios correspondientes al grado más alto desempeñado "satisfactoriamente". No obstante, existen mecanismos para reabrir estos casos:

Determinación del secretario: el encargado de determinar aquel último grado desempeñado de manera satisfactoria es el secretario de cada departamento, y en el caso de los más altos rangos, el secretario de Defensa (ahora secretario de Guerra). Excepción de "buena causa": el texto establece que el grado reconocido para cada militar el día de su jubilación debe ser respetado, "y no puede reabrirse". Pero hay cuatro excepciones. Entre ellas, existe una de la que podría servirse Hegseth: "(D) Si el secretario correspondiente determina, de conformidad con las regulaciones prescritas por el secretario de Defensa, que existe buena causa para reabrir la determinación del grado de retirado". Derecho a réplica: una vez iniciado el proceso, el exmilitar debe ser beneficiado con una "oportunidad razonable de responder". Hegseth ha otorgado a Kelly un plazo de 30 días para presentar sus alegatos, estimando que la resolución final sobre su nuevo grado de jubilación se tomará en 45 días.

El proceso pone en cuestión el último grado reconocido en el momento de jubilación. Como resultado, se puede otorgar un nuevo grado, con una nueva pensión correspondiente. Si el grado es de menor jerarquía al otorgado anteriormente, la compensación económica se reduce.

"Como capitán retirado de la Marina, el capitán Kelly sabe que aún debe rendir cuentas ante la justicia militar", sentenció Hegseth en redes sociales, subrayando que su cargo en el Senado no le otorga inmunidad ante estas medidas.

Mark Kelly promete batalla y apela a la Primera Enmienda

“Mi rango y mi jubilación son méritos que gané con mi servicio y sacrificio por este país”, se defendió Kelly en una publicación. “Recibí disparos. Me perdí días festivos y cumpleaños. Comandé una misión del transbordador espacial mientras mi esposa Gabby se recuperaba de una herida de bala en la cabeza, todo ello mientras llevaba con orgullo la bandera estadounidense en el hombro”.

El también exastronauta aseguró que la Administración estaba atentando contra su libertad de discurso garantizada en la Primera Enmienda, y que quería enviar el mensaje a todos los militares retirados de que “si dicen algo que no le guste a él o a Donald Trump, los perseguirán de la misma manera”.

“Lucharé contra esto con todas mis fuerzas, no por mí mismo, sino para transmitir el mensaje de que Pete Hegseth y Donald Trump no pueden decidir lo que los estadounidenses de este país pueden decir sobre su Gobierno”, prometió.

El legislador demócrata luego publicó un combativo video en Instagram, recordando que cuatro generaciones de su familia sirvieron en el Ejército y apuntando contra Trump: “¿Cuántas generaciones de la familia de Donald Trump han servido en el ejército? Cero”.

Tras acusar al presidente de evitar cinco veces vestir el uniforme, Kelly aseguró que su servicio y el de su familia le habían ganado el “derecho a hablar”.

El Partido Demócrata cierra filas ante las represalias del Pentágono

Desde la publicación del video que originó la represalia del Pentágono, el Partido Demócrata ha cerrado filas alrededor de los llamados "sediciosos seis" por la Administración. En las últimas horas, varias altas figuras del partido volvieron a respaldar a Kelly.

“Mark Kelly es un héroe y un patriota comprometido con el servicio al pueblo estadounidense. Pete Hegseth es un perro faldero comprometido con un solo hombre: Donald Trump”, aseguró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado. “Este es un acto despreciable de represalia política. Apoyo al senador Kelly, quien siempre hará lo correcto sin importar las consecuencias”.

Tim Kaine, senador por Virginia, fue incluso más allá en sus reproches a Hegseth: “No existe el Departamento de Guerra. No existe el Secretario de Guerra. Hegseth quiere disfrazarse en un universo alternativo con un título y un nombre de departamento falsos para parecer un tipo duro. Kelly es un auténtico patriota, no un impostor”.

Su colega Elissa Slotkin, otra protagonista del video, también criticó al secretario acusándolo de hipocresía y describiéndolo como “un hombre que no comprende los valores de la institución que ahora dirige”.