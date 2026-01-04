Rubio a los demócratas que querían que el Congreso aprobara la captura de Maduro: 'No podíamos permitirnos filtraciones'

Publicado por Just The News 4 de enero, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio salió al paso de las críticas de los demócratas sobre la operación militar en Venezuela que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, en concreto el argumento de que la Administración debería haber pedido la aprobación del Congreso.

"No puedes arriesgarte a que se divulgue", dijo Rubio el domingo en Meet the Press.

La describió como una operación "basada en un desencadenante".

"No podía requerir la aprobación del Congreso porque no se trataba de una invasión. No se trataba de una operación militar prolongada. Fue una operación muy precisa que implicó un par de horas de acción. También fue una operación muy delicada. Requería que todas estas condiciones se dieran en el momento y el lugar adecuados. No podíamos permitirnos filtraciones", dijo Rubio.

"No podíamos permitirnos nada por ahí que hubiera puesto en peligro la misión

"No podíamos permitirnos cualquier cosa por ahí que hubiera puesto en peligro la misión y hubiera hecho que muriera gente o hubiera acabado con la misión y la posibilidad. Ni siquiera sabíamos si la misión se iba a llevar a cabo y ¿cómo puedes notificar algo que ni siquiera estás seguro de si se puede llevar a cabo? Porque para que se llevara a cabo, necesitabas que se dieran las condiciones meteorológicas. Necesitaba estar en el lugar correcto en el momento correcto. Necesitábamos tener fuerzas preparadas para ir. Hubo muchos factores en su lugar. Fue una operación basada en un desencadenante", añadió.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, el demócrata por Nueva York Hakeem Jeffries, calificó el domingo la operación de "acto de guerra", algo que Rubio rechazó.

"Pero esto no fue un ataque a Venezuela. Se trató de una función policial para capturar a un narcotraficante acusado. Y por supuesto necesitábamos el apoyo del Departamento de Guerra porque ellos sí tienen misiles antiaéreos que podrían derribar esos helicópteros", dijo Rubio.

"Tuvimos que derribar radares. Tuvimos que derribar esos elementos antiaéreos a la entrada y a la salida. Y a eso se limitó esto", añadió.

