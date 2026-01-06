“Démosle tiempo”, pide el líder demócrata de Nueva York tras la derogación de protecciones a los judíos por parte de Mamdani

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (C), coloca su mano sobre un Corán. AFP

Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata del estado de Nueva York, declaró el 4 de enero que se opone a la decisión del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de derogar las órdenes ejecutivas destinadas a proteger a los judíos y a Israel. Sin embargo, en una entrevista con el New York Post, advirtió que no había que precipitarse.

"No estoy de acuerdo. Obviamente, no envió un mensaje tranquilizador a la comunidad judía", dijo al Post.

La entrevista se produjo después de que el alcalde revocara todas las órdenes ejecutivas de su predecesor en los 15 meses anteriores, incluidas varias destinadas a proteger a los judíos y a prohibir la discriminación contra Israel.

El New York Times informó, citando a personal de Mamdani, que el alcalde quería dar prioridad a la derogación de las órdenes proisraelíes, pero dijo públicamente que estaba eliminando todo lo que su predecesor, Eric Adams, ordenó desde que fue acusado de soborno federal y otros cargos, para evitar ofender a los judíos.

"Quiero ser imparcial. Bajemos la temperatura", dijo Jacobs al Post. "Démosle tiempo".

El líder demócrata estatal se negó a respaldar a Mamdani durante las primarias, alegando su preocupación por las posiciones del alcalde sobre Israel. Esa negativa enfrentó a Jacobs con su aliada de siempre, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul.

"Tenemos que darle la oportunidad de establecer su administración", dijo Jacobs al Post.

