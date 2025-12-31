El inicio de 2026 trae límites al SNAP: cinco estados restringen la compra de refrescos y dulces

Publicado por Sabrina Martin 30 de diciembre, 2025

El inicio de 2026 trae cambios inmediatos para cientos de miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Desde este jueves 1 de enero, cinco estados —Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental— comienzan a aplicar nuevas restricciones que limitan el uso del SNAP para la compra de refrescos, dulces y otros productos considerados no saludables.

Se trata del primer grupo de estados en implementar exenciones aprobadas por el Gobierno federal, en lo que representa un giro relevante en la política alimentaria del país. Al menos otros 13 estados han manifestado interés en seguir el mismo camino.

La medida es impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, como parte de un esfuerzo para retirar alimentos asociados con obesidad y diabetes de un programa federal que mueve cerca de 100.000 millones de dólares anuales y beneficia a unos 42 millones de estadounidenses.

Kennedy ha sostenido que el sistema actual obliga a los contribuyentes a financiar productos que contribuyen a enfermedades crónicas y luego a cubrir los costos médicos asociados. El esfuerzo se alinea con la iniciativa “Make America Healthy Again”, que busca reducir condiciones como la obesidad y la diabetes vinculadas al consumo de bebidas azucaradas y golosinas.

“No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a la gente y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear”, expresó Kennedy recientemente.

Qué prohíbe cada estado

Las nuevas reglas afectan a cerca de 1.4 millones de personas. Utah y Virginia Occidental prohíben el uso del SNAP para comprar refrescos y bebidas sin alcohol. Nebraska bloquea refrescos y bebidas energéticas. Indiana se centra en refrescos y dulces. Iowa adopta el enfoque más amplio, al restringir alimentos sujetos a impuestos estatales, lo que incluye refrescos, dulces y ciertos alimentos preparados.

Cada estado aplica su propia lista, lo que introduce diferencias relevantes en la experiencia de compra según la jurisdicción.

Un giro respecto a décadas de política federal Las exenciones representan un cambio frente a la política vigente desde 1964 y reafirmada por la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, que permitía usar los beneficios del SNAP para cualquier alimento destinado al consumo humano, salvo alcohol, tabaco y comidas calientes listas para comer.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, defendió la iniciativa de su estado como un enfoque distinto al de políticas tradicionales de salud pública, centrado en resultados y transparencia.



Evaluación y duración de las exenciones

Las exenciones tendrán una vigencia inicial de dos años, con la posibilidad de extenderse por tres más. El Departamento de Agricultura exige a cada estado evaluar el impacto de los cambios, mientras el debate continúa sobre si las restricciones realmente mejoran la dieta y la salud o si dejan intactos problemas más amplios, como el alto costo de los alimentos saludables y la amplia disponibilidad de productos poco nutritivos.