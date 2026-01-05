¿División en el Partido Demócrata? Moderados consideran un error atacar la captura de Maduro

Publicado por Joaquín Núñez 4 de enero, 2026

Algunos demócratas están cuestionando puertas adentro las fuertes críticas del partido a la detención de Nicolás Maduro, ahora exdictador de Venezuela. Así lo informó Axios luego de hablar con tres miembros del Congreso, que declararon en condición de anonimato. Según su visión, los principales líderes, como Chuck Schumer o Hakeem Jeffries, están demasiado concentrados en la opinión de las bases, por lo que no pueden celebrar públicamente ninguna acción del presidente Donald Trump.

En la madrugada del sábado 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo la 'Operación Resolución Absoluta', la cual finalizó con la detención de Maduro en Caracas y su posterior arribo a Nueva York, donde será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores.

Horas después, los principales líderes demócratas criticaron duramente la operación. Entre ellos estuvieron Schumer y Jeffries, quienes se quejaron de que Trump no haya notificado previamente al Congreso sobre su plan. Además, Schumer calificó la operación como "irresponsable".

"Si no se reconoce cuando hay una victoria para nuestro país, se pierde toda credibilidad"

En este contexto, Axios se comunicó con tres demócratas centristas de la Cámara de Representantes, quienes se diferenciaron del liderazgo.

Por ejemplo, uno de ellos cuestionó la noción de que todo lo que venga de la Administración Trump sea negativo y haya que condenarlo: "Creo que da una imagen de debilidad. Si no reconoces cuando hay una victoria para nuestro país, pierdes toda credibilidad".

"Como demócratas, no podemos limitarnos a condenar lo que ha ocurrido. Me gustaría que el Partido Demócrata fuera un poco más mesurado en este asunto", añadió un segundo legislador que representa un distrito moderado.

A su vez, un tercer legislador remarcó que se puede estar en contra de Trump y al mismo tiempo reconocer que la detención de Maduro es una buena noticia para Estados Unidos. "Maduro es malo, me alegro de que se haya ido. No se puede tener todo", le dijo a Axios, quejándose de la noción de que "todo lo que toca Trump debe ser malo según la base".

Por último, el segundo miembro del Congreso pidió tener más memoria, haciendo alusión a cuando los demócratas criticaron a Maduro por tomar el poder en Venezuela, incluso admitiendo estar "sorprendido" por la reacción negativa de la mayoría de sus colegas.