Venezuela: Trump le marca los límites a Delcy Rodríguez y planea incentivos para la cúpula chavista para lograr la transición

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de enero, 2026

Mientras en las ciudades de Venezuela reina un clima mixto de esperanza e incertidumbre tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, la Administración Trump ya le marcó los límites a la líder de facto del país, Delcy Rodríguez, quien asumió oficialmente como jefa interina de Venezuela con el visto bueno momentáneo del presidente Donald Trump y su equipo.

En una entrevista en “Face the Nation with Margaret Brennan", el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los arquitectos de la presión contra el chavismo en los últimos meses y uno de los abanderados por Trump para supervisar la transición en Venezuela, aseguró que Washington seguirá defendiendo “sus intereses nacionales” tras la captura de Maduro y presionando a la cúpula chavista para que cumplan sus promesas de seguir la ruta marcada para lograr una transición política.

Rubio, que no descartó la posibilidad de botas en el terreno, dijo que la Administración Trump evaluará las acciones de Rodríguez en los próximos días-semanas y, con base en sus acciones, tomarán decisiones coherentes con la actual política de Washington.

“Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos conservará múltiples palancas de influencia para asegurarse de que nuestros intereses estén protegidos, y eso incluye la cuarentena petrolera que está vigente, entre otras cosas”, dijo Rubio. “Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”.

Sin embargo, el presidente Donald Trump fue mucho más claro y dijo a The Atlantic que, si Delcy Rodríguez no colabora, le espera un futuro “mucho peor” que el de Maduro. Luego, a bordo del Air Force One, confirmó que no habló directamente con la líder chavista, pero “está cooperando”.

“Nosotros estamos a cargo”, sentenció.

En esa entrevista, por primera vez, Trump dijo que EEUU busca elecciones en Venezuela tras un período transicional y reveló que le pidió a Rodríguez acceso completo al país.

"Queremos acceso a todo lo que pidamos, acceso al petróleo, a carreteras y puentes para reconstruirlos, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar", dijo Trump, quien sigue manteniendo todas las opciones sobre la mesa.

Entretanto, mientras Trump y sus propios altos voceros envían señales amenazantes a la cúpula chavista, EEUU ya está preparando incentivos para que los jerarcas principales colaboren con la transición, reportó Reuters.

Según la agencia de noticias, la Casa Blanca está preparando para los colaboradores de Maduro potenciales ofertas de amnistía o de exilio seguro similares a las que el dictador rechazó semanas atrás antes de que las fuerzas especiales se lo llevaran fuera del país y lo depositaran en Nueva York.

Reuters apuntó que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López; y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ambos acusados por narcotráfico en Estados Unidos con multimillonarias recompensas por sus cabezas, son dos obstáculos principales para lograr la transición debido a su influencia en el aparato militar y de inteligencia.

Las noticias sobre potenciales amnistías y las palabras de Trump sobre que EEUU está administrando Venezuela se producen después de que la propia Rodríguez, en un mensaje grabado, condenara la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó de “presidente”, y pidiera su devolución inmediata en un mensaje desafiante.

Sin embargo, casi instantes después de las declaraciones de Trump, la propia Rodríguez agachó la cabeza y envió un mensaje a Estados Unidos, el mundo y el propio Trump, invitando a Washington a trabajar en “una agenda de cooperación”.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, dijo Rodríguez en un comunicado. “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”.