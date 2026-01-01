Trump subasta un cuadro de Jesús por 2,75 millones de dólares durante su fiesta de Año Nuevo

Publicado por Diane Hernández 1 de enero, 2026

Durante una celebración de Nochevieja en Mar-a-Lago, Florida, el presidente Donald Trump subastó de manera inesperada una pintura de Jesús que alcanzó un precio final de 2,75 millones de dólares.

La obra fue realizada en vivo por un pintor rápido durante el evento y atrajo la atención de los asistentes, culminando en una intensa puja. El propio Trump participó en la subasta con una oferta inicial de 100.000 dólares, aunque no se ha dado a conocer la identidad del comprador final.

De acuerdo con la información difundida, la mitad de los fondos recaudados será destinada al Hospital de Investigación Infantil St. Jude’s, mientras que la otra mitad se entregará a la oficina del sheriff local, con fines benéficos y de apoyo comunitario.

La subasta tuvo lugar este miércoles por la noche, mientras el presidente permanecía en su residencia de Florida con motivo de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El evento formó parte de una celebración privada que reunió a invitados y colaboradores cercanos.