Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables, detalles de la operación de captura y Trump amenaza a Delcy Rodríguez: Voz News

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de enero, 2026

En el noticiero de Voz News de este lunes, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor junto a los invitados y panelistas analizaron todo lo relacionado a la situación de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez como su reemplazo, quien liderará la transición tutelada por la Administración del presidente Donald Trump. Asimismo, se analizó la comparecencia de Maduro y su esposa Cilia Flores ante un juez de Nueva York, ante el cual ambos se declararon no culpables de los cargos criminales que enfrentan.

Sobre este punto, Yapor entrevistó al abogado Roger Azmar, quien comentó: “En este momento Nicolás Maduro y su esposa están enfrentando a una sentencia que podría ser de vida. Pasar sus vidas en la cárcel. Todo depende del desenvolvimiento del caso, de las evidencias que van a ser presentadas por parte de la fiscalía y también algo muy importante: depende si Maduro y su esposa llegan a un arregla con la fiscalía para evitar tener que ir a un juicio”.

De igual forma, en el noticiero de este lunes se analizaron las fuertes palabras del presidente Trump contra Rodríguez y el presidente colombiano Gustavo Petro, así como también todos los detalles sobre la operación de captura a Maduro.