FEMA destina 250 millones de dólares para fortalecer la seguridad aérea antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Publicado por Diane Hernández 31 de diciembre, 2025

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció la adjudicación de 250 millones de dólares a 11 estados anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a la Región de la Capital Nacional, a través del nuevo Programa de Subvenciones para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (C-UAS).

Este programa busca fortalecer la capacidad de detección, identificación, rastreo y mitigación de drones, ante la creciente amenaza que representan para eventos masivos, según el comunicado oficial.

La administradora interina de FEMA, Karen S. Evans, destacó la rapidez de la adjudicación: "Este es el programa de subvenciones sin fines de desastre más rápido jamás ejecutado por FEMA, con fondos otorgados tan solo 25 días después de la fecha límite de solicitud. Esta eficiencia demuestra la dedicación de la Administración a reducir la burocracia, poner recursos a disposición de las fuerzas del orden y proteger al pueblo estadounidense".

El Programa de Subvenciones C-UAS se creó bajo la Ley One Big Beautiful Bill de 2025 y fue promulgado por el presidente Trump en julio de ese mismo año. A través de él, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proporcionará un total de 500 millones de dólares durante dos años para mejorar las capacidades estatales y locales en la lucha contra los drones.

Los 250 millones anunciados esta semana corresponden a la primera mitad de los fondos y se destinarán a los estados que albergarán la Copa Mundial de Fútbol, así como a la Región de la Capital Nacional. El próximo año se distribuirán los 250 millones restantes a todos los estados y territorios, ampliando la capacidad de detección y respuesta a nivel nacional.

Según FEMA, el uso de drones por parte de delincuentes, terroristas y actores extranjeros hostiles ha aumentado en los últimos años, lo que hace crítica la implementación de medidas preventivas para garantizar la seguridad pública durante eventos de gran escala como la Copa Mundial.

Evaluación exhaustiva de todos los programas El anuncio se produce tras una evaluación exhaustiva de todos los programas y beneficiarios de subvenciones de FEMA.



Bajo la dirección de la administración actual, la agencia asegura haber implementado reformas que buscan eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso en sus programas, asegurando que los fondos públicos se utilicen de manera responsable y efectiva para proteger a la ciudadanía.

Con esta acción, la Administración Trump-Vance busca garantizar que los estadios y áreas circundantes estén protegidos de amenazas aéreas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, al mismo tiempo que se fortalecen las capacidades locales y estatales para enfrentar los riesgos de drones de manera sostenida.