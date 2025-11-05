Arranca en Miami el American Business Forum con Trump, Milei, Machado y otras figuras clave de la política y el deporte

Publicado por Carlos Dominguez 5 de noviembre, 2025

Los días 5 y 6 de noviembre, Miami acogerá el American Business Forum (ABF) en el emblemático Kaseya Center. Esta cumbre histórica es un encuentro global que reúne a líderes de la política, los negocios, el deporte y el entretenimiento para debatir sobre economía, innovación y liderazgo.

Este miércoles, la jornada estuvo protagonizada por el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado. La intervención del presidente argentino Javier Milei está pautada para el jueves.

El foro contará asimismo con la presencia de deportistas de alto nivel como el astro argentino Lionel Messi y las estrellas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal, junto a altos directivos como Jeff Bezos, fundador de Amazon; Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan; y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio.

Donald Trump en el American Business Forum

Donald Trump abrió su intervención en el evento celebrando el aniversario de su elección. "Estamos reunidos hoy en el primer aniversario de la victoria electoral más importante de la historia de Estados Unidos", declaró el presidente.

Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró este miércoles Donald Trump, al día siguiente de la victoria electoral de algunos demócratas en varios estados.

"Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico", dijo el presidente, tras criticar la elección del alcalde de izquierdas en Nueva York, Zohran Mamdani.

"Nos ocuparemos de ello", dijo Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como "demócrata y socialista" y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

Asimismo, Donald Trump afirmó que Estados Unidos pasó de ser “un país fallido” a “uno enormemente exitoso” y aseguró que su gestión logró triplicar el desempeño de cualquier otro país en el mundo.

El cierre del Gobierno

"Es hora de que Chuck Schumer y el Congreso demócrata radical dejen de jugar con la vida de la gente y aprueben una ley de financiación limpia -que ya han hecho 30 veces- y reabran el Gobierno inmediatamente".

"Los demócratas de izquierda radical están provocando que millones de estadounidenses que dependen de los cupones de alimentos se queden sin prestaciones, están obligando a los trabajadores federales a quedarse sin sueldo", aseguró el presidente.

El acuerdo de paz en Gaza “no tiene nada de frágil”

Asimismo, el presidente expresó su agradecimiento a Steve Witkoff, a quien calificó como una persona “increíble y con una gran personalidad”.

El mandatario aseguró que Witkoff es “de los mejores” y destacó el “muy buen trabajo en Israel”, resaltando que gracias a su gestión “ahora hay paz en Oriente Medio”. Trump atribuyó esos resultados a la labor de su enviado especial.

El presidente también dijo que aunque muchos consideran el acuerdo de paz como un “pacto frágil”, él rechaza esa interpretación. Aseguró que fue difícil alcanzarlo, pero aseguró: “No tiene nada de frágil”.

Trump declaró que Gaza había sido “un desastre desde hace años” y afirmó que el reciente acuerdo representa “verdaderamente el fin del conflicto”.

Operativos contra organizaciones narcoterroristas

El presidente también destacó los operativos contra los cárteles de la droga en el Caribe y aseguró que desde el comienzo de su mandato firmó un decreto para designarlos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

El mandatario dijo que “cada barco con drogas que ingresa mata a 25 mil estadounidenses” y destacó que cada ataque a estos cargamentos permite “salvar 25 mil vidas”.

Asimismo, informó que su Administración está enfocada en la detención de pandillas como el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales.

Trump recibe la llave de la ciudad de Miami

El alcalde de Miami, Francis Suárez, entregó al presidente Trump una llave ceremonial de la ciudad durante el evento en el Kaseya Center.

Al final del discurso del líder republicano, Suárez entregó la llave, afirmando: "Su liderazgo y su visión han dado forma no sólo a nuestra nación, sino también al futuro de nuestra ciudad".

María Corina Machado en el American Business Forum

Machado intervino este miércoles como oradora con una participación que se realizó de forma virtual desde Venezuela. Durante su intervención, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz expuso su diagnóstico sobre la severa crisis que atraviesa su país y defendió que la transición democrática en Venezuela es posible.

María Corina Machado aseguró que, si se produce una transición de poder, su acción inmediata sería proteger a la población y asegurar las fronteras, liberar a todos los presos políticos, y advirtió a Nicolás Maduro que “se le está acabando el tiempo”.

Maria Corina Machado en el ABFAFP.

La opositora también delineó lo que sería sus primeros 100 días en el poder, centrados en "atender a nuestra gente" garantizándoles seguridad, el suministro de medicinas y combustible. Asimismo, señaló que Venezuela “necesita orden, en especial en el plano económico”.

Machado dijo estar comprometida a convertir “el miedo en esperanza” y la “pobreza en oportunidades para todos”. La líder opositora remarcó frente a la audiencia la grave situación económica que atraviesa Venezuela, indicando que “el 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza” a pesar de poseer “las mayores reservas de petróleo del mundo”, y que los niños “asisten a la escuela solamente dos veces por semana”.

Venezuela, "un escudo de seguridad" para la región

La líder opositora aseguró que Venezuela se convertirá en “un escudo de seguridad en el centro del continente americano”. Su plan implica “desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas transnacionales”, al igual que “expulsar a los agentes que lo convirtieron en una amenaza”, en referencia a la presencia de actores extranjeros como Irán y Rusia.

Machado acusó a Irán de convertir a Venezuela en un "satélite" mediante la presencia de Guardias Revolucionarios que entrenan en el país, la fabricación de drones y el uso del sistema financiero venezolano para el blanqueo de fondos de Hezbolá.

Sobre Rusia, afirmó que suministra "armas, inteligencia y tecnología" al régimen de Maduro.

En cuanto a China, sostuvo que Venezuela fue "el primer país receptor de préstamos chinos por $60.000 millones", y que Hugo Chávez permitió a la estatal china Citic explotar recursos minerales. Machado aseguró que esos países realizan labores de inteligencia en territorio venezolano.

La líder opositora también alertó que su país se ha convertido en “el cuartel general de los adversarios de EEUU” en el hemisferio, describiendo la presencia de China, Rusia e Irán en Venezuela como una amenaza grave para la seguridad regional “a solo tres horas de avión de Florida”.

La líder opositora enfatizó su intención de “forjar alianzas para garantizar la seguridad del hemisferio a largo plazo”.

Machado: "Maduro empezó esta guerra y Trump está acabando con ella"

La premio Nobel de la Paz acusó este miércoles a Nicolás Maduro de haberle declarado la guerra a su población y agradeció al presidente Donald Trump por ordenar los ataques contra las embarcaciones de narcotraficantes frente a Venezuela.

"Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región", dijo Machado

"Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump está acabando con ella", añadió la opositora, que calificó la estrategia estadounidense de "absolutamente correcta".

Cuba y Nicaragua también serán libres

En un discurso, Machado vinculó el futuro de Venezuela con el de Cuba y Nicaragua, asegurando que “la liberación de Venezuela va a traer la liberación de Cuba y Nicaragua”. Pronosticó que “por primera vez el continente americano va a quedar libre de comunismo, de las dictaduras y del narcoterrorismo”.

Dirigiéndose a la diáspora venezolana, Machado envió un mensaje directo a los casi nueve millones de venezolanos que han huido del país: “Sepan que van a poder volver”.

Un gran programa de privatización

La líder opositora también prometió implementar un “enorme programa de privatización” y abrir las puertas del país a inversiones estimadas en $1,7 billones.

Machado habló de oportunidades de inversión en hidrocarburos, en minería, infraestructura, energía y turismo, y de un eventual impulso en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Venezuela será "la envidia del mundo"

Durante su discurso, María Corina Machado expresó su optimismo sobre el futuro de Venezuela, asegurando que, gracias a una transición democrática en unos cinco años, el país caribeño será "la envidia de todo el mundo".

Machado aseguró que los observadores internacionales “no van a poder creer cómo hicimos para convertirnos en un país tan próspero y seguro”, reconociendo que “muchos temían que la destrucción de nuestras instituciones, familias, almas hubiera sido irreversible”.

La líder opositora concluyó describiendo a Venezuela como un futuro “ejemplo de lo que logran los ciudadanos cuando se unen para lograr una nación libre”, que también “recibirá a todos los ciudadanos del mundo que quieran invertir y hacer realidad su sueño”.

Machado aseguró que su país puede convertirse en “el polo energético del continente americano”, para transformarse en “la nueva frontera de innovación y riqueza” e invitó a la audiencia del foro empresarial "a que formen parte de esto”.