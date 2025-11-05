EEUU mata a dos presuntos narcos en otro ataque a una embarcación en el Pacífico

Publicado por Virginia Martínez 5 de noviembre, 2025

Las fuerzas armadas estadounidenses mataron a dos personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico. La información fue confirmada este martes por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Las autoridades afirman que hasta ahora han destruido al menos 17 naves: 16 embarcaciones y un semisumergible.

Los ataques comenzaron a inicios de septiembre y dejan hasta ahora al menos 67 muertos en el Caribe y el Pacífico.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental", afirmó Hegseth en una publicación en X.

Proteger la patria es nuestra máxima prioridad

"Encontraremos y eliminaremos CADA embarcación con la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra MÁXIMA prioridad", añadió el secretario de Guerra en su post.