Murió la actriz Catherine O'Hara, la madre de Kevin en 'Home Alone', a los 71 años

Publicado por Carlos Dominguez 30 de enero, 2026

La actriz y comediante canadiense Catherine O’Hara murió a los 71 años, según informó ABC News.

La interprete desarrolló una amplia trayectoria en cine y televisión, con interpretaciones destacadas en películas como Beetlejuice, Home Alone y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood The Studio.

En los últimos años, O’Hara recibió elogios generalizados y ganó un premio Emmy por su aclamado papel como la extravagante Moira Rose en la serie de la CBC Schitt’s Creek.

A lo largo de su carrera, la actriz se hizo conocida por combinar emoción y humor, ofreciendo interpretaciones que eran a la vez divertidas y profundamente humanas.

ABC News aún no ha revelado detalles adicionales en torno a su muerte.