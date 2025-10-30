Netanyahu visita la base conjunta estadounidense-israelí para monitorear el acuerdo de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de octubre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó el miércoles el centro de mando conjunto estadounidense-israelí en la ciudad de Kiryat Gat, en el norte del Néguev. El centro se creó para supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El primer ministro habló con el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, y el teniente general Patrick Frank, comandante del Ejército de Estados Unidos en el Mando Central (U.S. Army Central).

Según un comunicado israelí, Netanyahu quedó "impresionado por el esfuerzo conjunto israelí-estadounidense para avanzar e implementar el marco del presidente [Donald] Trump".

Netanyahu estuvo acompañado en la visita por su jefe de gabinete, Tzachi Braverman, las Fuerzas de Defensa de Israel Jefe de Estado Mayor Lt. Gen. Eyal Zamir, el director de la Agencia de Seguridad Israelí (Shin Bet), David Zini, el secretario militar, general de división Roman Gofman, el jefe del Mando de Coordinación de las FDI, general de división Yaki Dolf, y otros altos mandos militares.

El Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) abrió el 17 de octubre, días después de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y la organización terrorista Hamás en Gaza, respaldado por Estados Unidos. La estructura de tres plantas alberga a unos 200 miembros del servicio estadounidense que trabajan con Israel y con naciones internacionales asociadas.

"Me complace recibir a nuestros amigos estadounidenses aquí en Kiryat Gat. Están trabajando junto con nosotros en un plan para lograr una Gaza diferente, una Gaza que ya no suponga una amenaza para Israel", dijo Netanyahu.

"El primer componente, por supuesto, es la seguridad, y la responsabilidad de seguridad de mantener nuestras fuerzas y nuestra libertad de acción. Se trata de una cuestión aceptada, y lo estamos haciendo. Es importante; es un componente fundamental", continuó el primer ministro.

"En la misma medida, queremos conseguir que al final se logre el objetivo que el presidente Trump y nosotros acordamos: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. Estamos trabajando en ello por etapas, junto con otros componentes del plan", dijo.

