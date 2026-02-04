Netanyahu dice a Witkoff que Gaza debe desmilitarizarse

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de febrero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió el martes con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y subrayó que Israel no cederá en sus objetivos de guerra en la Franja de Gaza, advirtiendo además contra confiar en las promesas de Irán.

Netanyahu reiteró a Witkoff que Hamás debe ser desarmada y Gaza desmilitarizada antes de que comience cualquier esfuerzo de reconstrucción, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro (PMO).

El comunicado añadió que el primer ministro también subrayó que la Autoridad Palestina (A.P.) no podía desempeñar ningún papel en la administración de la Franja de Gaza.

A primera hora del martes, la Oficina del Primer Ministro declaró que no aceptaría la adopción no autorizada del símbolo de la Autoridad Palestina por parte del comité tecnocrático encargado de supervisar Gaza. Sin embargo, Ali Shaath, exviceministro de la A.P., sigue al frente del comité.

Netanyahu también puso al día al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre las graves violaciones descubiertas en la Franja de Gaza, incluido el uso de bolsas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) para ocultar armas.

El primer ministro advirtió a Witkoff, quien tiene previsto reunirse el viernes con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que "Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas".

Según los informes, Witkoff también se reunirá con ministros de varios países árabes y musulmanes para discutir un posible nuevo acuerdo nuclear con la República Islámica.

© JNS