La desaparición de la madre de Savannah Guthrie se investiga como un posible secuestro: "No se marchó de allí por su propio pie"

Publicado por Santiago Ospital 3 de febrero, 2026

La búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la conocida presentadora de Today Savannah Guthrie, entró en su tercer día. El sheriff a cargo de la investigación, Chris Nanos, aseguró que la desaparición está siendo tratada como un secuestro.

La mujer de 84 años fue vista por última vez la tarde del 31 de enero en su propia residencia en Tucson, Arizona. Fue vista por última vez por su hija mayor, Annie. Tuvo tres hijos con su difunto esposo, Charles Guthrie: Annie, Savannah y Camron.

Según declaraciones del sheriff a Us Weekly, la mayor de los Guthrie no vio "señal de alerta" alguna durante aquel último encuentro. "Se trata de una señora de 84 años que está a salvo en su casa, dormida, y se la llevaron. Eso nunca debería pasar", sostuvo Nanos.

Un posible secuestro sin sospechosos

"No se marchó por su propia voluntad, eso lo sabemos", dijo el mismo Nanos el lunes según AFP, describiendo la casa como "la escena del crimen". Más tarde ese mismo día, el sheriff declaró a CBS News: "Creo que fue secuestrada, sí. No se marchó de allí por su propio pie. No se fue voluntariamente".

También afirmó que aún no había sospechosos en el caso y que no había nada que indicara que el trabajo de Savannah Guthrie como destacada reportera televisiva tuviera nada que ver con el delito.

Nancy Guthrie tiene problemas de movilidad y no dispone de la medicación que necesita, dijo el sheriff, que pidió a cualquiera que tuviera información sobre su paradero que se presentara.

"Está en pleno uso de sus facultades mentales... La familia quiere que todo el mundo sepa que no se trata de alguien que simplemente se ha ido", dijo Nanos en la rueda de prensa.

No entró en detalles sobre las pruebas que se habían encontrado en la casa, limitándose a decir que los investigadores habían determinado que "efectivamente se trata de un delito".

También se estaban examinando las cámaras de seguridad de la casa, dijo.

El domingo había dicho que los investigadores de homicidios formaban parte de la investigación.