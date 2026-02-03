Tennessee publica estadísticas alarmantes sobre delitos cometidos por inmigrantes ilegales en 2025

Publicado por Diane Hernández 3 de febrero, 2026

La oficina de la Conferencia de Fiscales Generales del Distrito de Tennessee publicó su informe anual de inmigración correspondiente a 2025, revelando un aumento significativo de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados en el estado.

Según el Informe de Inmigración 2025, se registraron 2.183 delitos violentos, incluyendo 41 homicidios, 145 delitos sexuales y 11 violaciones de menores, además de 40 secuestros agravados. Otras cifras muestran 2.920 arrestos por conducir bajo influencia (DUI), 5.318 casos de conducir sin licencia o con licencia suspendida y 36 delitos graves relacionados con armas de fuego.

El reporte indica que en total se presentaron 21.648 cargos contra inmigrantes indocumentados en 11.344 casos, con un promedio de casi 1.000 denuncias al mes. Los detenidos procedían de 119 países diferentes, según los datos disponibles, aunque un condado no presentó sus cifras a tiempo, lo que sugiere que el número real podría ser mayor.

Reacciones a las altísimas cifras de delitos

El representante estatal republicano Dan Howell calificó los resultados de "realmente, realmente malos" y destacó que los delitos incluyen víctimas graves, con 41 tennesseeanos muertos y cientos de víctimas de agresiones sexuales. "Estos son los criminales que los liberales quieren defender mientras intentan desfinanciar a ICE", señaló Howell, prometiendo tomar medidas para reforzar la seguridad en el estado.

El informe es el segundo de este tipo y forma parte de la obligación estatal de recopilar y analizar datos sobre la actividad delictiva de inmigrantes ilegales en Tennessee. El informe de 2024, el primero, contabilizó 2.719 acusaciones en 73 condados.

Estas estadísticas refuerzan el debate sobre inmigración y seguridad pública en el estado, en un contexto de creciente presión política sobre las agencias de control fronterizo y locales.