La libertad religiosa, pilar de la sociedad estadounidense: "Continúa estando protegida 250 años después"

Publicado por Williams PerdomoSantiago Ospital 1 de febrero, 2026

La libertad religiosa sigue siendo un pilar de la sociedad. Un informe de la firma Becket mostró que los estadounidenses muestran un respaldo creciente a llevar la fe al ámbito público, incluso en el trabajo y en las redes sociales.

El Índice de Libertad Religiosa 2025 mostró un aumento en el respaldo a la liberta de culto, que alcanzó un histórico 71% de apoyos. Según los autores del informe, consultados por VOZ, esta puntuación récord se debió a un creciente apoyo a la libertad en varios puntos clave de su cuestionario, pero sobre todo al relativo a la libertad de expresar y compartir la religión en público: fue el factor más destacado en la mejora de este año, con un incremento de 3 puntos con respecto al año pasado.

Para los investigadores, la libertad religiosa sigue siendo uno de los derechos fundamentales del país y un pilar esencial de una democracia pluralista. Esta perspectiva cobra especial relevancia en un momento en que la nación se aproxima a la conmemoración de sus 250 años de fundación. En ese contexto, señalaron que evaluar las actitudes públicas hacia la libertad religiosa es, en esencia, medir la salud de la sociedad. “Además, resulta valioso que legisladores, activistas, periodistas, líderes religiosos y el público en general cuenten con un entendimiento informado de nuestra cultura”.

"Como discutimos en el índice de este año, la libertad religiosa es un tema que une todos los elementos diversos de nuestra cultura en apoyo de uno de nuestros principios fundacionales. Es alentador ver que estos principios continúan siendo protegidos después de 250 años", agregaron.

"Los estadounidenses cada vez piensan más que la libertad religiosa no se limita únicamente a lo que ocurre en los lugares de culto. Quieren una plaza pública donde personas de todas las religiones puedan vivir y expresarse de acuerdo con sus creencias sin temor a represalias. No está completamente claro cuáles son todos los factores culturales que impulsan esta tendencia, pero lo que sí está claro es que el creciente apoyo entre los jóvenes estadounidenses (Generación Z) ha contribuido al aumento de este año en la dimensión de Compartir la Religión", señalaron los autores del informe.

Los resultados del informe también indicaron que la libertad religiosa sigue siendo ampliamente popular entre todos los estadounidenses, independientemente de la edad.

"Por ejemplo, este año la Generación Z mostró el mayor apoyo a nuestra dimensión Religión en Acción, lo que indica que valoran fuertemente los derechos fundamentales de compartir y expresar su fe, y comprenden que los estadounidenses no abandonan sus creencias religiosas al ingresar al lugar de trabajo".